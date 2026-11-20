استقبل قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى السلام بورسعيد حالة طارئة للطفلة «سيلفيا» البالغة من العمر عاماً وثمانية أشهر، وكانت تعاني من صعوبة حادة في التنفس من الدرجة الرابعة.

رعاية بورسعيد تنجح فى إنقاذ حياة الطفلة «سيلفيا»

جاء ذلك في إطار حرص فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد الدائم على تقديم رعاية طبية فائقة وفقاً لأحدث البروتوكولات المعتمدة.

فور وصول الطفلة، تعامل معها الفريق الطبي بحرفية عالية وسرعة استجابة؛ حيث خضعت للتشخيص الطبي الدقيق الذي أثبت إصابتها بالتهاب رئوي حاد، وعلى الفور جرى وضعها على جهاز التنفس الصناعي وبدء البروتوكول العلاجي المقرر للالتهاب الرئوي الحاد، ومع متابعة الحالة واستكمال الفحوصات والأشعة المتقدمة ظهرت مؤشرات دقيقة تفيد بمعاناتها من متلازمة (MIS-C)، فتعامل الفريق مع هذه المستجدات الطبية بحذر وخبرة عالية، وعدّل الخطة العلاجية لتتطابق تماماً مع أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة.

وبفضل الله وتوفيقه، ثم تضافر جهود الفريق الطبي ورعاية التمريض المتميزة، استجابت الطفلة «سيلفيا» للخطة العلاجية وحققت تحسناً ملحوظاً تكلل بفصلها تماماً عن جهاز التنفس الصناعي، واستقرار حالتها العامة وخروجها من العناية المركزة للأطفال، ثم عودتها إلى منزلها سالمة مع أسرتها بكامل الصحة والعافية، وذلك بعد رحلة علاج امتدت لـ 22 يوماً من الرعاية المكثفة والمتابعة الدقيقة.

وجاء هذا النجاح بإشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي ؛ مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، وبمتابعة الدكتور محمد صبح ؛مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع بورسعيد، والدكتور أحمد مختار ؛ مدير مستشفى السلام بورسعيد، وبجهود فريق العمل المتميز بقسم العناية المركزة للأطفال بقيادة الدكتورة ابتهال جمال؛ رئيس قسم الأطفال، وبمشاركة الفريق الطبي الذي ضم الدكتورة ياسمين فوزي، والدكتورة رضوى سعد، والدكتورة ثريا أنيس، والدكتورة صابرين صبح، والدكتورة حنان الصاوي، وفريق التمريض بقيادة هبة الغريب، وبمشاركة كل من عبير، وشيماء، وهانم، وماجدة، وجهاد.

وأكد الدكتور اسماعيل الحفناوى ؛ مدير عام الفرع استمرار العمل بروح الفريق الواحد وتكامل جميع الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، لتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية الآمنة والمتطورة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في مختلف التخصصات الطبية الدقيقة.

وتمنى فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد للطفلة «سيلفيا» دوام الصحة والعافية، وأن تنعم بحياة سعيدة ومستقبل مشرق في حضن أسرتها.