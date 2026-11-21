كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشورين مدعومين بصور تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلالهما شخصان من آخر لقيامه بالاستيلاء على سيارة "فان" ومركبة "توك توك" ملكهما، عقب إعطائهما له للعمل بها بنطاق محافظتى الجيزة والغربية.





بالفحص، تبين أنه بتاريخ 20 سبتمبر الماضى، تلقى قسم شرطة أول طنطا بالغربية بلاغا من سائق مركبة “توك توك”، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على المركبة خاصته عقب إعطائها له للعمل بها.

وبتاريخ 4 أكتوبر المنقضى، تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة بلاغا من عاطل، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من ذات الشخص لقيامه بالاستيلاء على سيارة "فان" سارية التراخيص خاصته لذات السبب.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعتين “الظاهر بالمنشور”، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعتين والاستيلاء على السيارة والمركبة المشار إليهما بقصد السرقة، وتم بإرشاده ضبطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.