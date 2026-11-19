كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله عدد من الأشخاص "أحدهم يحمل سلاح أبيض" حال قيامهم بترويج المواد المخدرة ببورسعيد.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو مرتكبى الواقعة (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرتى قسمى شرطة "الضواحى ، الزهور") وضبط بحوزتهم (كمية من المواد المخدرة سلاح أبيض – مبلغ مالى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 13/ الجارى حال تواجدهم بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الضواحى ببورسعيد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.