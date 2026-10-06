وفاة النجم العالمي روبرت كيلكر كيلي عن عمر ناهز 62 عاما

توفي الفنان الأمريكي روبرت كيلكر كيلي، نجم مسلسلي «Days of Our Lives» و«General Hospital»، عن عمر ناهز 62 عاما، دون الكشف حتى الآن عن سبب الوفاة.

ورحل روبرت كيلكر كيلي داخل منزله في ولاية ميزوري، بعدما استدعت السلطات الطبية والشرطة إلى المنزل مساء السبت، إثر تلقي بلاغ يفيد بوجود رجل فاقد للوعي ولا يتنفس. ورغم محاولات إنقاذه، لم تنجح جهود الطاقم الطبي في إنقاذه.

مشوار روبرت كيلكر كيلي

بدأ روبرت كيلكر كيلي مشواره الفني في الدراما التليفزيونية عام 1987، من خلال مشاركته في مسلسل «Another World»، حيث جسد شخصية سام فاولر، قبل أن يواصل مسيرته لسنوات ويصبح أحد الوجوه المعروفة في مسلسلات الـSoap Opera الأمريكية.

وفي عام 1992، حصل على واحد من أبرز أدواره، بعدما تولى تجسيد شخصية Bo Brady في مسلسل «Days of Our Lives»، خلفا للفنان بيتر ركل، الذي قدم الشخصية منذ عام 1983.

واستمر كيلكر كيلي في تقديم شخصية Bo Brady لمدة 3 سنوات، من 1992 حتى 1995، وشارك خلال تلك الفترة في بطولة المسلسل إلى جانب كريستيان ألفونسو، التي جسدت شخصية Hope Brady، وليزا رينا، التي قدمت شخصية Billie Reed.

ونال كيلكر كيلي عن أدائه في المسلسل جائزة Soap Opera Digest Award لأفضل ممثل رئيسي عام 1994، كما حصل في العام التالي، بالاشتراك مع ليزا رينا، على جائزة أفضل ثنائي في المسلسلات التليفزيونية عن الشخصيتين اللتين قدماهما ضمن أحداث العمل.

وبعد مغادرته «Days of Our Lives» عام 1995، عاد بيتر ركل لتجسيد شخصية Bo Brady من جديد، بينما واصل كيلكر كيلي مسيرته الفنية، لينضم لاحقا إلى مسلسل «General Hospital»، حيث جسد شخصية Stavros Cassadine.

وقدم كيلكر كيلي شخصية Stavros Cassadine خلال الفترة من 2001 إلى 2002، قبل أن يعود إلى الدور مرة أخرى في ظهورات متفرقة عامي 2013 و2014، ليكون ذلك آخر ظهور تليفزيوني له ضمن أحداث المسلسل.

وخلال مسيرته الفنية، شارك روبرت كيلكر كيلي في عدد من الأعمال التليفزيونية الأخرى، من بينها «Jack's Place» و«Touched by an Angel» و«Rescue 77»، تاركا بصمة بارزة في الدراما التليفزيونية الأمريكية.