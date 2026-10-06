دموع فى عيون وقحة ورأفت الهجان.. مسلسلات جسدت انتصارات أكتوبر

تحظى حرب أكتوبر المجيدة بمكانة خاصة في وجدان المصريين، باعتبارها واحدة من أبرز المحطات في تاريخ مصر الحديث، ولذلك حرصت الدراما المصرية على توثيق بطولات هذه الحرب وتقديم قصص مستوحاة من ملفات المخابرات المصرية، إلى جانب تسليط الضوء على بطولات الجنود وأبناء سيناء في مواجهة الاحتلال.

وعلى مدار السنوات الماضية، قدمت الشاشة المصرية عددا من المسلسلات التي تناولت حرب أكتوبر وما سبقها من أحداث، وكشفت جانبا من العمليات البطولية التي ساهمت في تحقيق النصر واستعادة سيناء، ونستعرض أبرزها في السطور التالية:

دموع في عيون وقحة (1980)

يعد مسلسل "دموع في عيون وقحة"، بطولة الفنان عادل إمام، من أبرز الأعمال التي تناولت دور المخابرات العامة المصرية في حرب أكتوبر.

ودارت أحداث المسلسل حول شخصية جمعة الشوان، الذي تمكن من العمل لصالح المخابرات المصرية والتجسس داخل إسرائيل، حيث أمد الجانب الإسرائيلي بمعلومات مغلوطة، إلى جانب نجاحه في الحصول على جهاز إرسال متطور ونادر في ذلك الوقت، لم تكن تملكه سوى إسرائيل، وهو ما ساهم في دعم جهود مصر خلال فترة الاستعداد للحرب.

رأفت الهجان (1988)

بينما يعد مسلسل "رأفت الهجان" بطولة محمود عبد العزيز، واحدا من أشهر الأعمال الدرامية التي تناولت ملفات المخابرات المصرية، وقدم في ثلاثة أجزاء.

ويروي العمل قصة الجاسوس المصري رفعت علي سليمان الجمال، المعروف باسم "رأفت الهجان"، والذي زرعته المخابرات المصرية داخل المجتمع الإسرائيلي بهدف جمع المعلومات، وكان له دور مهم في الإعداد لحرب أكتوبر.

الثعلب (1993)

أما شارك في بطولة مسلسل "الثعلب" كل من نور الشريف وصلاح ذو الفقار، وتناول عددا من العمليات التي نفذها الفريق رفعت جبريل، خلال فترة عمله ضابطا في المخابرات العامة المصرية، قبل أن يتولى لاحقا منصب مدير الجهاز.

وسلط العمل الضوء على عدد من العمليات الناجحة التي خاضتها المخابرات المصرية في مواجهة جهاز الموساد الإسرائيلي.

السقوط في بئر سبع (1994)

وقام ببطولة مسلسل "السقوط في بئر سبع" كل من سعيد صالح وإسعاد يونس، وتناول قصة حقيقية مستوحاة من ملفات المخابرات المصرية، واشتهرت باسم بطلتها الحقيقية انشراح موسى.

وتبدأ الأحداث في مدينة العريش عقب الاحتلال الإسرائيلي لسيناء عام 1967، وتدور حول أسرة مصرية عاشت في سيناء، قبل أن تنخرط في أعمال تخدم الجانب الإسرائيلي، في واحدة من القصص التي كشفت جانبا من الصراع الاستخباراتي خلال تلك الفترة.

الحفار (1995)

كما شارك في بطولة مسلسل "الحفار" كل من حسين فهمي ومحمد وفيق ومصطفى فهمي، وتدور أحداثه حول إحدى العمليات المهمة للمخابرات المصرية لتدمير حفار ضخم يحمل اسم "كينتنج 1".

وكانت إسرائيل قد استقدمت الحفار بعد نكسة 1967 بهدف التنقيب عن البترول في سيناء، في محاولة لدعم اقتصادها وإحراج الحكومة المصرية، إلا أن المخابرات المصرية نجحت في تنفيذ عملية معقدة انتهت بتدمير الحفار وإخراجه من الخدمة نهائيا في أبيدجان بساحل العاج.

وادي فيران (1998)

بينما شارك في بطولة مسلسل "وادي فيران" كل من جمال عبد الناصر وحنان ترك وغادة عبد الرازق، وتدور أحداثه حول واقعة حقيقية وقعت في منطقة جنوب سيناء.

ويرصد العمل الفترة الممتدة من نكسة يونيو 1967 وحتى نصر أكتوبر 1973، مسلطا الضوء على مقاومة أهالي سيناء للاحتلال الإسرائيلي ومحاولاتهم التصدي للسيطرة على أرضهم.

العميل 1001 (2005)

وشارك في بطولة مسلسل "العميل 1001" كل من مصطفى شعبان ونيللي كريم، وتناول قصة حقيقية مستوحاة من ملفات المخابرات العامة المصرية.

ويروي العمل قصة زرع العميل المصري 1001 داخل إسرائيل خلال فترة السبعينيات، والمهام التي نفذها لصالح مصر، والتي ساهمت في دعم جهود الدولة خلال فترة الإعداد لحرب أكتوبر.

حرب الجواسيس (2009)

أما مسلسل حرب الجواسيس بطولة منة شلبي وشريف سلامة، ويتناول جانبا من الصراع الاستخباراتي بين مصر وإسرائيل خلال الفترة التي أعقبت نكسة 1967 وحتى حرب أكتوبر 1973.

وتدور الأحداث حول محاولة تجنيد فتاة تدعى سامية فهمي للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية، إلا أنها تكشف الأمر للمخابرات المصرية، وتقرر التعاون معها، لتتحول من هدف للتجنيد إلى عنصر مهم في مواجهة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.