محمد سامي يتغزل في مي عمر: خلقت لتكوني النعمة التي ترهق

وجه المخرج محمد سامي، لزوجته الفنانة مي عمر، رسالة رومانسية عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشر سامي صورة لزوجته مي عمر عبر خاصية "الاستوري"، وأرفقها برسالة حب طويلة قال فيها:

"قد لا تدركين كم هو مرهقاً أن أحب امرأة مثلك... أحب امرأة مثلك... امرأة حين تدخل القلب، تربك نظامه، وتبعثر اتزان رجل كان يظن نفسه قوياً. أنت لا تهزميني بضعفي، بل بقوتك الناعمة، بتلك الفتنة التي تجعلني عاجزاً عن المقاومة، وعاجزاً أيضاً عن الهرب. تشقيني فوضاك الجميلة، كما تسعدني أكثر مما ينبغي، وكأنك خلقت لتكوني النعمة التي ترهق، والشغف الذي لا شفاء منه."



وكانت قد اعتذرت النجمة مي عمر عن المشاركة في مسلسل عشماوي مع الفنان محمد رمضان في الموسم الرمضاني المقبل .

واعتذرت مي عمر عن المشاركة بسبب تعارض مواعيد تصوير مسلسلها حليمة جبران مع مواعيد تصوير عشماوي والتي تعد مستحيلة للمشاركة في المسلسلين .