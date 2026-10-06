بسبب حليمة جبران .. مي عمر تعتذر عن المشاركة في مسلسل عشماوي

اعتذرت النجمة مي عمر عن المشاركة في مسلسل عشماوي مع الفنان محمد رمضان في الموسم الرمضاني المقبل .

واعتذرت مي عمر عن المشاركة بسبب تعارض مواعيد تصوير مسلسلها حليمة جبران مع مواعيد تصوير عشماوي والتي تعد مستحيلة للمشاركة في المسلسلين .

وتستعد النجمة مي عمر لخوض منافسات موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «حليمة جبران»، وتقدم خلاله شخصية تحمل الاسم نفسه، في عمل اجتماعي بطابع شعبي، من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد بكير.

وتدور أحداث «حليمة جبران» في إطار اجتماعي، من خلال مجموعة من العلاقات والصراعات المتشابكة، ويعتمد العمل على قصص متصلة ومنفصلة، ويضم نحو 8 أو 9 شخصيات رئيسية، بينما يتكون من 30 حلقة.

مي عمر في «حليمة جبران»

تجسد مي عمر خلال الأحداث شخصية «حليمة جبران»، التي تمر بسلسلة من الأزمات الصعبة التي تقلب حياتها رأسًا على عقب، ومن بينها تعرضها لحادثة اغتصاب تتحول إلى قضية رأي عام بعد انتشار تفاصيلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتترك الواقعة أثرًا نفسيًا كبيرًا على «حليمة»، التي تدخل في رحلة علاج نفسي لمحاولة تجاوز آثار الصدمة واستعادة حياتها، قبل أن تتحول الأحداث لاحقًا إلى رحلة مواجهة وانتقام ممن تسببوا في هذه الأزمة.

وتقدم الشخصية مساحة مختلفة لمي عمر، خاصة مع اعتماد الأحداث على التحولات النفسية التي تمر بها البطلة، والصراعات التي تواجهها في محيطها الاجتماعي.

أبطال مسلسل حليمة جبران

أبطال مسلسل «حليمة جبران»

ويشارك مي عمر في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، بينهم يسرا اللوزي، ومحمد حاتم، وبيومي فؤاد، وسيد رجب، وعارفة عبد الرسول، ومحمد لطفي، وعماد رشاد، وحازم إيهاب، وليلى عز العرب، إلى جانب عدد من الفنانين الآخرين، وقد أكدت تقارير حديثة انضمام يسرا اللوزي ومحمد حاتم إلى العمل، فيما كشفت تقارير أخرى عن القائمة المعلنة للأبطال.

كما يظهر الفنان أحمد زاهر ضمن أحداث العمل كضيف شرف، في ظهور يضيف إلى قائمة المشاركين في المسلسل.