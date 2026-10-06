محمد الموجي: المقابل المادي سبب اعتذار كل النجوم الغائبين عن مهرجان الموسيقى العربية

كشف المايسترو محمد الموجي، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، أن المقابل المادي كان السبب وراء اعتذار جميع النجوم الذين لن يشاركوا في الدورة الـ34 من المهرجان، موضحًا أن تكريم اسم الفنان هاني شاكر لا يعني بالضرورة تنازل المطربين عن أجورهم.

محمد الموجي

وقال الموجي، خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة في برنامج «الستات» عبر قناة «النهار»: «كل النجوم اللي مش موجودين في المهرجان واعتذروا كان السبب المقابل المادي، الجميع كان يحب هاني شاكر، ولكن المشاركة في دورة المهرجان التي تحمل اسمه والتنازل عن المقابل المادي هي فكرة مثالية جدًا، ليست موجودة في الواقع».

وأضاف أن إدارة المهرجان حاولت التواصل مع عدد من النجوم للمشاركة في الدورة الجديدة، في ظل إجراءات ترشيد النفقات، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق.

وأوضح: «إحنا كان عندنا مشكلة كإدارة مهرجان، وعندنا ترشيد نفقات شوية، وعملنا محاولة وتواصلنا مع مجموعة من النجوم من أجل المشاركة في المهرجان، لكن مكنش في اتفاق».