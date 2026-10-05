هشام ماجد يقبل يد ليلى علوي بعد عرض مسرحية خيال مريض

حرصت الفنانة ليلى علوي على مشاهدة العرض المسرحي «خيال مريض»، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها على موقع «إنستجرام» عددا من اللقطات من كواليس حضورها للمسرحية.

وعقب انتهاء العرض، ظهرت ليلى علوي في أحد الفيديوهات وهي تتوجه إلى الفنان هشام ماجد، بطل «خيال مريض»، لتقدم له باقة من الورود، معبرة عن إعجابها بالعرض وما قدمه أبطاله على خشبة المسرح.

ونشرت الفنانة الفيديو عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، وعلقت كاتبة: «برافو».

مسرحية خيال مريض



وتدور أحداث مسرحية "خيال مريض" في إطار كوميدي، من خلال شخصية الدكتور طه، التي يجسدها الفنان هشام ماجد، والذي يتعامل مع مرضاه بأسلوب مختلف، لتتوالى مجموعة من المواقف والمفارقات الكوميدية التي تشكل محور أحداث العرض.

ويشارك في بطولة المسرحية، إلى جانب الفنان هشام ماجد، كل من محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، أحمد الرافعي، دينا دياب، نغم صالح، محسن منصور، وليد عبد الغني، ريهام عزت، ونورا سليمان.

والمسرحية من تأليف وإخراج محمد حمدي، وإنتاج شركة فكر للمنتجة يارا حسن.

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