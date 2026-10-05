فؤاد زبادي يعتذر عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية لهذا السبب

اعتذر المطرب المغربي فؤاد زبادي عن المشاركة في فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، بعدما تعارض موعد مشاركته مع ارتباطه بحفل زفاف خلال الفترة نفسها التي تقام فيها فعاليات المهرجان.

وانضم فؤاد زبادي بذلك إلى قائمة الفنانين المعتذرين عن المشاركة في الدورة الجديدة، قبل انطلاق فعاليات المهرجان، في ظل اعتذار عدد من الأسماء عن الحضور لأسباب مختلفة.

فؤاد زبادي

ويُعد فؤاد زبادي من أبرز الأصوات المغربية المهتمة بتقديم الطرب العربي الكلاسيكي، وشارك خلال مسيرته في العديد من الحفلات والفعاليات التي تهتم بالحفاظ على تراث الموسيقى العربية وتقديمه للجمهور.

مهرجان الموسيقي العربية

وتواجه الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر 2026، حالة من الارتباك قبل انطلاق فعالياتها، بعدما شهدت الأيام الماضية سلسلة من الانسحابات والاعتذارات التي طالت عددًا من نجوم الغناء، بالتزامن مع جدل واسع عقب الإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة وتصريحات مسئولي دار الأوبرا حول الميزانية وأجور الفنانين.