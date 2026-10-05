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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مجدي صبحي: نفسي تتحول سيرة «عبد الوهاب» لمسلسل كبير قبل ما أموت| خاص

مجدي صبحي
مجدي صبحي
سعيد فراج

كشف الفنان مجدي صبحي، تفاصيل انضمامه إلى مسلسل «مصطفى محمود - بين الشك واليقين» المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وقال مجدي صبحي، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنه يظهر بدور شرف في مسلسل «مصطفى محمود - بين الشك واليقين» بشخصية موسيقار الأجيال الفنان محمد عبد الوهاب، مشيرا إلى أنه سعد بمكالمة المخرجة كاملة أبو ذكري وطلبها له بتجسيد الشخصية التي سبق وجسدها مرتين، خلال مسرحية سيرة حب على مسرح البالون، مع الفنان إيهاب فهمي، وخلال فيلم كوكب الشرق، مع الفنانة فردوس عبد الحميد، عام 1999. 

وتابع مجدي صبحي، أنه يأمل بأن تتحول سيرة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، إلى عمل درامي كبير يجسده، إذ قال: «شخصية عبد الوهاب ثرية على المستوى الفني والسياسي والتاريخي فهو عاصر حكام مصر بداية من الملك أحمد فؤاد الأول والملك فاروق، وحتى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.. وأنا نفسي تتحول سيرته إلى مسلسل كبير أشارك فيه قبل أن يتوفاني الله». 

وأضاف مجدي صبحي: «أنا كنت محظوظ بالعمل في بدايتي مع قامات فنية كبيرة مثل أحمد زكي وعاطف الطيب وشكري سرحان وفي التلفزيون تعاونت مع الكاتب والمنتج الكبير ممدوح الليثي بالإضافة إلى عملي مع الأستاذ صبحي فكل هؤلاء أثقلوني فنيا.. وأنا حريص على انتقاء أعمالي الفنية واختيار المحترم والهادف منها وأنا ضد أعمال العنف والبلطجة.. والعام الماضي رفضت العمل في مسلسل لن أذكر اسمه وحينما شاهدته حمدت الله على عدم العمل في هذا المسلسل».

مسلسل مصطفى محمود

وقد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انتاج عمل درامي يستعرض السيرة الذاتية للراحل دكتور مصطفي محمود.

العمل من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ويقوم باخراجه كاملة أبو ذكري، ومن تأليف محمد هشام عبيه.

وكان آخر أعمال كاملة أبو ذكري هو مسلسل بطلوع الروح. 

مجدي صبحي الفنان مجدي صبحي مسلسل مصطفى محمود محمد عبد الوهاب

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