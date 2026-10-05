الفرقة القومية ونجوم مسرح البالون يشاركون في أوبريت ملحمة العبور.. الخميس المقبل

تشارك الفرقة القومية للفنون الشعبية ومجموعة من نجوم مسرح البالون خلال احتفالية البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ضمن أوبريت "ملحمة العبور" وذلك يوم الخميس المقبل على مسرح البالون بالعجوزة.

تقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة الفنان أيمن الشيوي.

وتشارك الفرقة القومية للفنون الشعبية بأداء الاستعراضات الخاصة بأوبريت ملحمة العبور ويقوم بتصميمها الفنانين محمد سلام وبدر السيد.

كما يشارك الفنان القدير محمد الحلو في غناء أوبريت ملحمة العبور مع مجموعة من الشباب نجوم مسرح البالون منهم عماد كمال، فارس، هبة محمد، عبدالله الجسمي، شيماء ناجي وأحمد مهدي.

جدير بالذكر أن الإعلامي والفنان كريم كوچك سيقوم بتقديم فقرات أوبريت ملحمة العبور ويتولى مسئولية ربط الفقرات بعضها البعض.

كان الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية قد اتفق مع الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي على إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بأوبريت ملحمة العبور.

ويقدم "الشرنوبي" خلال الأوبربت مقطوعات موسيقية من كلمات عبدالسلام أمين، أحمد فؤاد نجم، إيهاب حجاج الباي ومحمد القصاص.