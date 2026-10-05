بعد اعتذاره.. أحمد جمال: الأوبرا بيتي وأنا تحت أمر مهرجان الموسيقى العربية

تحدث المطرب أحمد جمال عن اعتذاره عن المشاركة في الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، مؤكدًا أن دار الأوبرا المصرية تمثل له بيته الذي ارتبط به منذ طفولته، وأنه يكن كل التقدير للمهرجان وللمايسترو محمد الموجي.

وقال أحمد جمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سهير جودة في برنامج «الستات» المذاع عبر فضائية «النهار»: «أنا تحت أمر مهرجان الموسيقى العربية وتحت أمر المايسترو محمد الموجي، أحيانًا في مواقف بتحصل الواحد ممكن يزعل ويتقمص وتطلع قرارات».

وأضاف: «الأوبرا دي بيتي، وأنا بغني في الأوبرا من سنة 1998، كان عمري 10 سنين، وبدأت مع المايسترو سليم سحاب، والأوبرا بيتي وعيشت فيها أحلى سنين عمري، لم أنساها».

تأتي تصريحات أحمد جمال بعد اعتذاره عن المشاركة في الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، في ظل حالة من التغييرات والاعتذارات التي شهدتها قائمة المشاركين بالمهرجان هذا العام.