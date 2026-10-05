أحمد سعد وهيفاء وهبي يجتمعان في حفل غنائي بلندن 20 نوفمبر

يستعد الفنان أحمد سعد ، والفنانة هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي مشترك في العاصمة البريطانية لندن، يوم 20 نوفمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يقدم أحمد سعد وهيفاء وهبي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيهما.

ألبوم أحمد سعد

من ناحية أخرى، طرح أحمد سعد مؤخراً ألبوم “الإلكترو”، الذي يضم مجموعة متنوعة من الأغاني، ويتعاون خلالها مع عدد كبير من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، وطرحها عبر مختلف منصات الموسيقى، وحققت تفاعلًا لافتًا من الجمهور منذ طرحها.

ويضم الألبوم أغنية طايرين من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، بينما تحمل الأغنية الثانية عنوان يا ولا يا ولا، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، كما يتضمن الألبوم أغنية 9:30، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، إلى جانب أغنية وصل وصل من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما.

أغاني هيفاء وهبي

طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، كليبها الجديد الذي يحمل اسم «نوغا» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

كليب «نوغا» لـ هيفاء وهبي، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي كولبكس، والكليب من إخراج جو بو عيد.

وفي مايو الماضي، طرحت النجمة هيفاء وهبي أغنيتها الجديدة "شو المطلوب" عبر قناتها الرسميّة على موقع يوتيوب وعلى جميع المنصات الموسيقيّة الرقميّة بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى، بعد حالة كبيرة من التشويق والحماس عاشها جمهورها خلال الأيام الماضية، خاصة مع الحملة الدعائية المختلفة التي سبقت طرح الأغنية وتصدرت من خلالها مواقع التواصل الاجتماعي.