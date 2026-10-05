تكريم مي حسن في مهرجان نينوى السينمائي الدولي بدورته الثانية

تستعد الفنانة مي حسن لحضور فعاليات الدورة الثانية من مهرجان نينوى السينمائي الدولي، المقرر إقامتها في مدينة الموصل العراقية خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري، حيث تحل ضيفة على المهرجان، وتحظى بتكريم تقديرًا لمسيرتها الفنية ومشاركاتها في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية.

تكريم مي حسن

ويأتي تكريم مي حسن ضمن برنامج الدورة الثانية من مهرجان نينوى السينمائي الدولي، الذي يشهد مشاركة نخبة من الفنانين وصناع السينما من مصر والعراق والوطن العربي وعدد من الدول، إلى جانب إقامة مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية والسينمائية.

وتضم قائمة المكرمين من مصر خلال الدورة الثانية الفنانة عايدة رياض، والفنان تامر فرج، والفنان سامح الصريطي، إلى جانب الفنانة مي حسن، فيما يشارك الفنان أحمد فتحي ضمن فعاليات المهرجان، ويتولى الفنان أحمد بدير رئاسة لجان التحكيم.

وتقام فعاليات المهرجان برئاسة ليث عسكر، ويتضمن برنامجه عروضًا سينمائية وندوات ولقاءات وورش عمل، إلى جانب مجموعة من الفعاليات التي تهدف إلى الاحتفاء بالتجارب السينمائية العربية والدولية.

ويأتي تكريم مي حسن بالتزامن مع نشاطها الفني خلال الفترة الأخيرة، حيث تشارك في فيلم «الست لما» إلى جانب يسرا، وماجد المصري، ودرة، وياسمين رئيس، وعمرو عبدالجليل، وعدد من الفنانين.

وتدور أحداث فيلم «الست لما» في إطار اجتماعي، ويتناول عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة والعلاقات الأسرية، ضمن عمل يضم مجموعة من الأسماء الفنية.

كما تشهد الدورة الثانية من مهرجان نينوى السينمائي الدولي احتفاءً بالسينما المصرية، من خلال عرض فيلم «الجواهرجي»، بطولة محمد هنيدي، ومنى زكي، ولبلبة، إلى جانب مجموعة من الأفلام المشاركة ضمن مسابقات وفعاليات المهرجان.

وتتضمن فعاليات الدورة تغطية مباشرة للحدث عبر شاشات بلدية الموصل، إلى جانب نقل أجواء المهرجان وفعالياته داخل عدد من المنتزهات والحدائق العامة، بما يتيح للجمهور متابعة الفعاليات المقامة على مدار أيام المهرجان.

ويواصل مهرجان نينوى السينمائي الدولي من خلال دورته الثانية تقديم برنامجه السينمائي والثقافي، مع مشاركة مجموعة من الفنانين وصناع السينما، وتعزيز مساحة التواصل الفني بين مصر والعراق والدول العربية.