قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حرب إيران تنهي عزلة إريتريا.. وتحولها لممر إستراتيجي بديل عن هرمز
مران الأهلي| محاضرة فنية للاعبين.. وعلي محمود ينتظم في التدريبات
كارولين رودريجيز: مجلس الأمن يجب أن يمثل عالم اليوم وليس الذي نشأ فيه
أستاذ علوم سياسية: الرئيس السيسي أكد أن مصر لن يُمس أمنها المائي
كيفيه الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي
مرشحة للأمم المتحدة: التغيرات المناخية قد تؤدي لمزيد من انعدام الأمن الغذائي والنزوح
اندلاع حريق على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول
الأرصاد: انخفاض الحرارة ليلا وأمطار رعدية في هذه المناطق.. والعُظمى بالقاهرة 29 مئوية
مرشحة جيانا لمنصب أمين الأمم المتحدة: إصلاح المنظمة ضرورة لتلبية احتياجات الدول
هشام الحلبي: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى أكتوبر لمست الكثير من النقاط المهمة
«حقوق الإنسان» بالنواب تحسم تعديلات قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان
روبيو: إعادة تموضع قواتنا إجراء روتيني مستمر لا يرتبط بوجود تهديدات أمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكريم مي حسن في مهرجان نينوى السينمائي الدولي بدورته الثانية

مي حسن
مي حسن
محمد سعيد

تستعد الفنانة مي حسن لحضور فعاليات الدورة الثانية من مهرجان نينوى السينمائي الدولي، المقرر إقامتها في مدينة الموصل العراقية خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري، حيث تحل ضيفة على المهرجان، وتحظى بتكريم تقديرًا لمسيرتها الفنية ومشاركاتها في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية.

تكريم مي حسن

ويأتي تكريم مي حسن ضمن برنامج الدورة الثانية من مهرجان نينوى السينمائي الدولي، الذي يشهد مشاركة نخبة من الفنانين وصناع السينما من مصر والعراق والوطن العربي وعدد من الدول، إلى جانب إقامة مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية والسينمائية.

وتضم قائمة المكرمين من مصر خلال الدورة الثانية الفنانة عايدة رياض، والفنان تامر فرج، والفنان سامح الصريطي، إلى جانب الفنانة مي حسن، فيما يشارك الفنان أحمد فتحي ضمن فعاليات المهرجان، ويتولى الفنان أحمد بدير رئاسة لجان التحكيم.

وتقام فعاليات المهرجان برئاسة ليث عسكر، ويتضمن برنامجه عروضًا سينمائية وندوات ولقاءات وورش عمل، إلى جانب مجموعة من الفعاليات التي تهدف إلى الاحتفاء بالتجارب السينمائية العربية والدولية.

ويأتي تكريم مي حسن بالتزامن مع نشاطها الفني خلال الفترة الأخيرة، حيث تشارك في فيلم «الست لما» إلى جانب يسرا، وماجد المصري، ودرة، وياسمين رئيس، وعمرو عبدالجليل، وعدد من الفنانين.

وتدور أحداث فيلم «الست لما» في إطار اجتماعي، ويتناول عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة والعلاقات الأسرية، ضمن عمل يضم مجموعة من الأسماء الفنية.

كما تشهد الدورة الثانية من مهرجان نينوى السينمائي الدولي احتفاءً بالسينما المصرية، من خلال عرض فيلم «الجواهرجي»، بطولة محمد هنيدي، ومنى زكي، ولبلبة، إلى جانب مجموعة من الأفلام المشاركة ضمن مسابقات وفعاليات المهرجان.

وتتضمن فعاليات الدورة تغطية مباشرة للحدث عبر شاشات بلدية الموصل، إلى جانب نقل أجواء المهرجان وفعالياته داخل عدد من المنتزهات والحدائق العامة، بما يتيح للجمهور متابعة الفعاليات المقامة على مدار أيام المهرجان.

ويواصل مهرجان نينوى السينمائي الدولي من خلال دورته الثانية تقديم برنامجه السينمائي والثقافي، مع مشاركة مجموعة من الفنانين وصناع السينما، وتعزيز مساحة التواصل الفني بين مصر والعراق والدول العربية.

مي حسن الفنانة مي حسن مهرجان نينوى السينمائي مهرجان نينوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

ترامب

مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

الذهب

المعدن الأصفر يرتفع مرة ثانية…والجنيه الذهب عدى الـ 50 ألفا

البنزين

أسعار البنزين والسولار.. البترول تعلن مفاجأة للمواطنين بعد الشائعات الأخيرة

ترشيحاتنا

لامين يامال

بعد تألقه اللافت.. برشلونة يستعد لجعل لامين يامال الأغلى في غرفة الملابس

بيراميدز

تشكيل بيراميدز في مواجهة ليفلز وديا

الأهلي

الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بترول أسيوط ببطولة كأس عاصمة مصر

بالصور

قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر

قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر
قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر
قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

من غير دقيق.. اكتشف سر توست العدس الصحي المشبع في الفرن

سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن
سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن
سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن

وصفة طبيعية لتفتيح وتنعيم الإبطين في 7 أيام.. خبيرة تجميل تكشف السر

تفتيح الأبطين
تفتيح الأبطين
تفتيح الأبطين

فيديو

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أزمة السولار في العالم بين مخزونات النفط وسلاسل الإمدادات

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: من خط بارليف إلى حصون الوعي

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: 6 أكتوبر.. يوم عبرت مصر من جدار الهزيمة إلى بوابة النصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الحرب التي لا يجب أن تقع

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

المزيد