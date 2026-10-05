مهرجان كان يكشف عن المشاركين في الدورة الـ52

أعلن مهرجان كان السينمائي، اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، أسماء المخرجين المشاركين في الدورة الثانية والخمسين من برنامج «إقامة مهرجان كان» (La Résidence du Festival de Cannes)، الذي يستضيف في العاصمة الفرنسية باريس ستة صنّاع أفلام قادمين من إسبانيا وليتوانيا والفلبين وماليزيا والأرجنتين وبلجيكا.

ويضم البرنامج كلًّا من: آنا يارغيس مونيوث، وفيتاوتاس كاتكوس، وسام ماناكسا، وأنانث سوبرامانيام، وأغوستينا سانشيث غافيير، ودوريان جيسبرز، إذ يوفّر لهم المهرجان على مدار ستة أشهر بيئة متكاملة تدعمهم في كتابة أفلامهم الروائية الطويلة الأولى أو الثانية.

وتتكوّن المجموعة من ثلاث مخرجات وثلاثة مخرجين، تتراوح أعمارهم بين 27 و35 عامًا، ويعمل خمسة منهم على تطوير فيلمهم الروائي الطويل الأول.

وتعكس مسيرة المشاركين رؤى فنية مختلفة في التعامل مع السينما:

آنا يارغيس مونيوث (إسبانيا): مخرجة كتالونية، قدّمت فيلمها القصير الأول «شقّ الفجر» (Trenc d’alba) ضمن مسابقة «لا سينيف» في الدورة السادسة والسبعين من مهرجان كان، وهو عمل روائي يمزج بين التصوير الرقمي وكاميرا «سوبر 8» واللقطات الأرشيفية.



فيتاوتاس كاتكوس (ليتوانيا): مخرج ومدير تصوير يقيم في فيلنيوس، يعمل في السينما الروائية والوثائقية، ويطوّر حاليًا فيلمه الطويل الثاني.



سام ماناكسا (الفلبين): صانعة أفلام متعددة التخصصات، عملت في التصميم الفني لعدد من الأفلام.



أنانث سوبرامانيام (ماليزيا): مخرج ماليزي من أصول تاميلية، أخرج فيلم «ثُغاء!» (Bleat!)، أول فيلم قصير ماليزي يُختار في مهرجان كان، وعُرض ضمن «أسبوع النقاد» عام 2025.



أغوستينا سانشيث غافيير (الأرجنتين): كاتبة سيناريو ومخرجة أرجنتينية تقيم في ألمانيا، عُرض فيلم تخرّجها «ظلّنا» (Nuestra Sombra) في أكثر من 70 مهرجانًا دوليًا.



دوريان جيسبرز (بلجيكا): درس في معهد «لو فرينوا» الفرنسي وغيره، وأخرج فيلمين قصيرين عُرضا في أكثر من 200 مهرجان حول العالم.