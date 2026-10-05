يوم العزة والكرامة.. ياسر جلال يحيي ذكرى 6 أكتوبر

حرص الفنان ياسر جلال، على إحياء ذكرى نصر اكتوبر المجيد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب ياسر جلال مشاركا صورته بالزي العسكري: "٦ أكتوبر العاشر من رمضان ١٩٧٣ يوم العزة والكرامة والنصر لقواتنا المسلحة المصرية الباسلة".

ياسر جلال يتعاقد على مسلسل «الوسواس»

ويستعد الفنان ياسر جلال للعودة إلى المنافسة الدرامية في موسم رمضان 2027، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «الوسواس»، بالتعاون مع المنتجة مها سليم، وذلك ضمن الأعمال التي يجرى التحضير لها للموسم الرمضاني المقبل.

ومن المقرر أن يشهد «الوسواس» تعاونًا جديدًا بين ياسر جلال والمنتجة مها سليم، على أن يتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل الشخصية التي يجسدها الفنان، وطبيعة الأحداث، فور اكتمال التحضيرات الخاصة بالمسلسل.



وأكد الفنان ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ في وقت سابق أنه قام بإرسال مذكرة لوزير الدولة للإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمكافحة ظاهرة تمس الشخصيات ورموز المجتمع المصري .

