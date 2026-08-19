ياسر جلال يتعاقد على مسلسل «الوسواس» لرمضان 2027

يستعد الفنان ياسر جلال للعودة إلى المنافسة الدرامية في موسم رمضان 2027، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «الوسواس»، بالتعاون مع المنتجة مها سليم، وذلك ضمن الأعمال التي يجرى التحضير لها للموسم الرمضاني المقبل.



ومن المقرر أن يشهد «الوسواس» تعاونًا جديدًا بين ياسر جلال والمنتجة مها سليم، على أن يتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل الشخصية التي يجسدها الفنان، وطبيعة الأحداث، فور اكتمال التحضيرات الخاصة بالمسلسل.



وأكد الفنان ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ في وقت سابق أنه قام بإرسال مذكرة لوزير الدولة للإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمكافحة ظاهرة تمس الشخصيات ورموز المجتمع المصري .



وتابع ياسر جلال: "نجد فيديوهات بها خوض في الأعراض ونجد فيديوهات بها إساءة كبيرة للفنانين ورموز القوة الناعمة في مصر".



وأكمل ياسر جلال: "في الآونة الأخيرة وجدنا إساءات كثيرة لرموز الفن والقوة الناعمة في مصر وأوجّه التحية لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الإجراءات السريعة لمواجهة أي إساءة".



ولفت ياسر جلال: “أنا مش ضد حرية التعبير ونقد الفنان لكن يكون النقد بدون إساءة وسب وقذف وخوض في الأعراض” مضيفاً: "المجتمع المصري محترم ومحافظ".

