مينا مسعود يحتفل بتصدر Daniel and the Fiery Furnace شباك تذاكر الأفلام المستقلة

احتفل الفنان المصري العالمي مينا مسعود بالنجاح الذي حققه فيلمه الجديد Daniel and the Fiery Furnace، بعدما تصدر قائمة الأفلام المستقلة في شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لما أعلنه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب مينا مسعود عن امتنانه للجمهور الذي دعم الفيلم منذ طرحه في دور العرض، وكتب: «شكرًا لجعلكم Daniel and the Fiery Furnace الفيلم المستقل رقم 1 في شباك التذاكر هذا الأسبوع، نحن جميعًا ممتنون ومباركون لدعمكم، وشكرًا لإظهاركم للعالم أن هناك إقبالًا على الأفلام التي تتناول الإيمان داخل دور السينما، أراكم هذا الأسبوع».

أحداث Daniel and the Fiery Furnace

وتدور أحداث Daniel and the Fiery Furnace حول قصة دانيال وأصدقائه، في معالجة درامية تركز على التمسك بالإيمان في مواجهة السلطة والضغوط المحيطة بهم، وما يترتب على اختلاف معتقداتهم من صراعات وتحديات.

وانطلق عرض الفيلم في دور السينما يوم 18 سبتمبر 2026، ويشارك في بطولته إلى جانب مينا مسعود وإليجاه ألكسندر عدد من الفنانين، فيما يستند العمل إلى إحدى القصص الكتابية المرتبطة بفترة السبي البابلي.