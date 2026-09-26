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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رمضان 2027.. عماد رشاد ينضم لأبطال مسلسل «حليمة جبران» بطولة مي عمر

عماد رشاد ينضم لأبطال مسلسل «حليمة جبران» بطولة مي عمر
عماد رشاد ينضم لأبطال مسلسل «حليمة جبران» بطولة مي عمر
أوركيد سامي

يواصل صناع مسلسل «حليمة جبران» التحضيرات النهائية للعمل، استعدادًا للمنافسة ضمن موسم دراما رمضان 2027، حيث انضم الفنان عماد رشاد إلى قائمة أبطال المسلسل، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، ويقدم في إطار اجتماعي على مدار 30 حلقة.

ويأتي انضمام عماد رشاد إلى العمل بالتزامن مع استكمال الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال المسلسل، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما قطع المؤلف مهاب طارق شوطًا كبيرًا في كتابة الحلقات.

مي عمر تستعد لـ«حليمة جبران» في رمضان 2027

وتخوض مي عمر من خلال مسلسل «حليمة جبران» منافسات موسم رمضان 2027، في عمل جديد يحمل طابعًا اجتماعيًا، ومن المنتظر أن يتناول عددًا من القضايا الإنسانية والاجتماعية من خلال مجموعة من الشخصيات والأحداث المتشابكة.

وتتعاون مي عمر في المسلسل مع نخبة من الفنانين، من بينهم سيد رجب، وأحمد بهاء الدين، وليلى عز العرب، وعارفة عبد الرسول، وسما إبراهيم، ومحمود الغندور، إلى جانب عماد رشاد الذي انضم مؤخرًا إلى فريق العمل.

ويأتي المسلسل من تأليف مهاب طارق، بينما يتولى محمد بكير مهمة الإخراج، في تعاون يجمع مجموعة من الأسماء البارزة في الدراما المصرية استعدادًا لتقديم عمل جديد خلال الموسم الرمضاني المقبل.

موعد بدء تصوير مسلسل «حليمة جبران»

ومن المقرر أن يبدأ فريق عمل «حليمة جبران» تصوير المشاهد الأولى من المسلسل في منتصف شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالعمل وتجهيز أماكن التصوير والاستقرار على التفاصيل النهائية للشخصيات.

وكان المؤلف مهاب طارق قد انتهى من كتابة ما يقرب من نصف حلقات المسلسل، على أن تتواصل عملية كتابة باقي الحلقات بالتزامن مع انطلاق التصوير، وفقًا لخطة العمل الموضوعة من جانب صناع المسلسل.

ومن المنتظر أن يتكون المسلسل من 30 حلقة، بما يتناسب مع طبيعة الأعمال الدرامية التي تقدم خلال شهر رمضان، مع الاعتماد على تصاعد الأحداث وتطور العلاقات بين الشخصيات على مدار الحلقات.

عماد رشاد يواصل نشاطه الفني

ويأتي انضمام عماد رشاد إلى «حليمة جبران» بعد مشاركته في عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة، حيث كان آخر أعماله السينمائية فيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي ظهر خلاله ضيف شرف إلى جانب الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد السقا.

كما شارك عماد رشاد في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «توابع» مع الفنانة ريهام حجاج، إلى جانب مشاركته في مسلسل «الملك» مع الفنان محمد إمام.

ويواصل الفنان خلال الفترة الحالية اختيار أعماله الجديدة، بالتزامن مع استعداده للظهور في مسلسل «حليمة جبران»، الذي يجمعه بعدد من نجوم الدراما المصرية.

قائمة أبطال «حليمة جبران» تتوسع

ومع انضمام عماد رشاد، تتواصل عمليات اختيار باقي عناصر فريق العمل، في الوقت الذي يعمل فيه صناع المسلسل على الانتهاء من التحضيرات اللازمة قبل انطلاق التصوير.

ومن المقرر أن يجمع المسلسل بين مجموعة من الأسماء ذات الخبرات المختلفة في الدراما المصرية، وهو ما يضيف تنوعًا إلى الشخصيات والأحداث، خاصة أن العمل ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية.

ويترقب جمهور مي عمر الكشف عن المزيد من تفاصيل الشخصية التي تقدمها خلال أحداث «حليمة جبران»، إلى جانب الإعلان عن موعد عرض المسلسل والقنوات والمنصات التي تستعد لعرضه خلال موسم رمضان 2027، وذلك بالتزامن مع بدء الحملة الترويجية للعمل خلال الفترة المقبلة.

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