رئيس وزراء مولدوفا يدعو لتحويل بلاده إلى بيئة تجريبية لتنظيم تقنيات المستقبل

طرح رئيس وزراء مولدوفا فاسيلي توفان، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، السبت، رؤية بشأن إمكانية أن تؤدي الدول الصغيرة دور «بيئات تنظيمية تجريبية» لاختبار التقنيات الجديدة من الذكاء الاصطناعي.

وقال توفان - الذي عمل مستثمرا ورجل أعمال قبل توليه رئاسة الحكومة المولدوفية قبل شهرين - إن «التكنولوجيا تتقدم بوتيرة أسرع من وتيرة التنظيم في كل مكان تقريبا، والذكاء الاصطناعي يوسع هذه الفجوة».

وأضاف: «نريد أن تصبح مولدوفا مكانا يمكن فيه اختبار التقنيات الناشئة بصورة مسؤولة من خلال بيئات تنظيمية تجريبية، بحيث يتعلم المنظمون إلى جانب الشركات، وتتكيف القواعد مع الأدلة والنتائج، ولا تضطر الأفكار الجيدة إلى الانتظار سنوات حتى تصل إلى الاقتصاد الحقيقي».

وتابع: «عندما يأتي رائد أعمال بتكنولوجيا لم يواكبها القانون بعد، فلا ينبغي أن تكون الإجابة ببساطة: لا توجد قاعدة تنظم هذا الأمر، بل ينبغي أن تكون: دعونا نجد طريقة آمنة لاختبارها».