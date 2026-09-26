قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسائل مصر من الأمم المتحدة.. أحمد موسى: الأمن المائي قضية وجودية لا تحتمل المساومة
مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف لـ«صدى البلد» سيناريوهات المواجهة بين واشنطن وطهران وموقف إسرائيل
كل التحية والإعجاب.. أحمد موسى: رسائل رئيس الوزراء بالأمم المتحدة تمثل مصر بكل قوة وشرف
محامي ميار الببلاوي: تأييد إلزام محمد أبو بكر بتعويض موكلتي يسدل الستار على الدعوى
أحمد موسى: الشعب المصري فاهم وعارف تحديات البلد أكتر من أنصاف المثقفين
مصر على رأس المجموعة الثانية ببطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
أحمد موسى: أهالي القرى ملح الأرض ويدعمون الدولة المصرية.. ومش يسمحوا لحد يهد البلد
وزير الخارجية السعودي: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن العالم
بعد اعتقاله في فرنسا.. جمهور سعد لمجرد يستغيث بملك المغرب: يا صاحب الجلالة نلتمس منكم التدخل
الجارديان ترصد تفاصيل الحياة اليومية في غزة.. كوب الشاي يكشف معاناة الفلسطينيين تحت الحصار
وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور
رئيس الوزراء البريطاني يستعد لطرح رؤيته الاقتصادية وسط تحديات التضخم وحرب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء مولدوفا يدعو لتحويل بلاده إلى بيئة تجريبية لتنظيم تقنيات المستقبل

رئيس وزراء مولدوفا
رئيس وزراء مولدوفا
أ ش أ

 طرح رئيس وزراء مولدوفا فاسيلي توفان، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، السبت، رؤية بشأن إمكانية أن تؤدي الدول الصغيرة دور «بيئات تنظيمية تجريبية» لاختبار التقنيات الجديدة من الذكاء الاصطناعي.

وقال توفان - الذي عمل مستثمرا ورجل أعمال قبل توليه رئاسة الحكومة المولدوفية قبل شهرين - إن «التكنولوجيا تتقدم بوتيرة أسرع من وتيرة التنظيم في كل مكان تقريبا، والذكاء الاصطناعي يوسع هذه الفجوة».

وأضاف: «نريد أن تصبح مولدوفا مكانا يمكن فيه اختبار التقنيات الناشئة بصورة مسؤولة من خلال بيئات تنظيمية تجريبية، بحيث يتعلم المنظمون إلى جانب الشركات، وتتكيف القواعد مع الأدلة والنتائج، ولا تضطر الأفكار الجيدة إلى الانتظار سنوات حتى تصل إلى الاقتصاد الحقيقي».

وتابع: «عندما يأتي رائد أعمال بتكنولوجيا لم يواكبها القانون بعد، فلا ينبغي أن تكون الإجابة ببساطة: لا توجد قاعدة تنظم هذا الأمر، بل ينبغي أن تكون: دعونا نجد طريقة آمنة لاختبارها».

رئيس وزراء مولدوفا انعقاد الجمعية لأمم المتحدة الدول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاه

واقعة غربية.. إعادة جثمان سيدة بعد الصلاة عليها وقبل دفنها لمنزلها بالغربية..ما القصة؟

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

لافروف

لافروف: كوبا تتعرض لضغوط غير مسبوقة

القوات النيجيرية

القوات النيجيرية تنقذ أكثر من 60 مختطفا خلال عمليات لمكافحة الإرهاب

صادرات الديزل يهدد إمدادات الوقود

الحظر الأمريكي المحتمل لصادرات الديزل يهدد إمدادات الوقود في بريطانيا

بالصور

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

ماذا يحدث عند تناول شريحتين من خبز الحبة الكامة يوميًا؟.. خفض الكوليسترول وتقليل محيط الخصر

تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر
تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر
تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر

وردي فاتح.. هيدي كرم تتألق بإطلالة صيفية في أحدث ظهور

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

أفضل مواعيد تناول الإفطار والغداء والعشاء.. التوقيت المناسب وتأثيره على الوزن

هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟

فيديو

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد