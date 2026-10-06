شيرين.. تركي آل الشيخ يثير حيرة الجمهور بمنشور غامض ويشعل التكهنات

أشعل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، حالة من التكهنات بين الجمهور بعد نشره رسالة قصيرة وغامضة عبر حسابه على «فيسبوك» تتعلق بالفنانة شيرين عبدالوهاب، دون أن يكشف عن المقصود منها أو تفاصيل ما وراء المنشور.

واكتفى تركي آل الشيخ بكتابة كلمة واحدة: «شيرين!» وهو ما فتح باب التكهنات حول إمكانية وجود تعاون أو إعلان مرتقب يجمعه بالفنانة، خاصة مع التساؤلات حول ما إذا كانت تستعد لإحياء حفل جديد في السعودية، أو أن المنشور له علاقة بحفل الفنان فضل شاكر المقرر إقامته خلال الشهر الجاري.

وجاء منشور تركي آل الشيخ بالتزامن مع تصدر شيرين عبدالوهاب اهتمام الجمهور، بعد طرح أحدث أغانيها «خاين»، التي حققت انتشارًا واسعًا وتصدرت قائمة «تريند 1» على موقع «يوتيوب»، وسط تفاعل كبير مع الأغنية وكلماتها ولحنها.

وحققت «خاين» ملايين المشاهدات على «يوتيوب»، حيث تجاوز عدد مشاهداتها 3 ملايين و300 ألف مشاهدة، وهو ما احتفلت به شيرين عبر حسابها على «إنستجرام»، وكتبت: «تريند 1 على يوتيوب».

