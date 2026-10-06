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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى انتصارات أكتوبر.. «صحبة سمسمية» تحيي تراث السمسمية بقبة الغوري

صحبة السمسمية
صحبة السمسمية
أحمد البهى

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري، بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء الخميس 8 أكتوبر، عرضًا فنيًا لفرقة «صحبة سمسمية»، احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك ضمن برامج صندوق التنمية الثقافية التي تتيح الفنون التراثية للجمهور وتدعم استمراريتها، في إطار توجهات وزارة الثقافة نحو الحفاظ على عناصر التراث الثقافي المصري وإتاحة ممارسته وتداوله بين الأجيال.

وتستعيد الفرقة خلال العرض ملامح فن السمسمية، أحد أنماط الموسيقى الشعبية المرتبطة بمدن القناة، من خلال تقديمه بالأسلوب الذي حافظ على خصائصه الموسيقية وأدائه المتوارث، مع مساحة من التجديد لا تتجاوز بنيته التراثية ولا تفقده خصوصيته، ويأتي هذا التوجه في سياق اهتمام الفرقة بالحفاظ على السمسمية باعتبارها تراثًا موسيقيًا حيًا، لا يقتصر الحفاظ عليه على توثيقه، وإنما يمتد إلى استمرار ممارسته وتقديمه أمام الجمهور.

صحبة سمسمية

تأسست «صحبة سمسمية» عام 2015، وتلقى أعضاؤها تدريبهم على أيدي عدد من كبار فناني السمسمية، وشاركت الفرقة في عدد من الفعاليات والاحتفاليات داخل مصر، إلى جانب مشاركات دولية هدفت إلى تقديم هذا الفن خارج سياقه المحلي والتعريف به أمام جمهور أوسع.

ويقود الفرقة مؤسسها وعازف السمسمية أحمد عشري، الذي شارك ممثلًا لمصر في عدد من المهرجانات الدولية، من بينها مهرجان جرش بالأردن، ومهرجان «ريسبكت» بجمهورية التشيك، ومهرجان «فورد» بالنرويج، كما سجل عددًا من الأعمال الخاصة بفن السمسمية. وينتمي عشري إلى عائلة العشري، التي ارتبط اسمها بتاريخ فن السمسمية في بورسعيد، بما يضيف إلى تجربة الفرقة امتدادًا متصلًا بهذا التراث وممارسته عبر أجيال.

صحبة سمسمية مركز إبداع قبة الغوري صندوق التنمية الثقافية انتصارات أكتوبر المجيدة وزارة الثقافة

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