قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع جديد للذهب في منتصف تعاملات اليوم
الأرصاد: أمطار متوسطة وخفيفة غدًا مع انخفاض الحرارة ليلا.. والعظمى على القاهرة 30 درجة
إجراءات السفر بالذكاء الاصطناعي.. مصر للطيران تطلق مشروعًا متكاملًا للتحول الرقمي
تسجل 6.1 مليار دولار.. إعلامي الوزراء: نمو متواصل في التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية
السكك الحديد تشارك الركاب الاحتفال بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور
مدبولي يستعرض محاور جلستي حوار عن موارد النقد والبرنامج الاقتصادي في إطار التحضير لمنتدى مصر
رئيس الوزراء يستعرض الحوافز المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية
حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار.. البترول تحسم الجدل وتفجر مفاجأة
أحمد موسى في ذكرى نصر أكتوبر: 53 عامًا على أعظم انتصار.. تحية لأبطال القوات المسلحة
عصمت: 57 مليار جنيه استثمارات دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء فى سيناء
وزير العمل: خطة لتوفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا حتى 2030
برلمان ليتوانيا يوافق على رفع حظر الأسلحة النووية.. فماذا قالت روسيا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ابني حبيبي يا نور عيني.. القصة الحقيقية وراء أغنية «أم البطل» لـ شريفة فاضل

شريفة فاضل
شريفة فاضل
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

استعاد حساب الإعلامي الراحل وجدي الحكيم ، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، القصة الإنسانية وراء واحدة من أشهر الأغاني الوطنية في تاريخ مصر، وهي أغنية «أم البطل» التي غنتها الفنانة الراحلة شريفة فاضل، بالتزامن مع ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ونشر حساب وجدي الحكيم كلمات الأغنية الشهيرة: «ابني حبيبي يا نور عيني.. بيضربوا بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني، طبعًا ما أنا أم البطل»، موضحًا أن شريفة فاضل لم تكن تؤدي دور أم البطل أثناء غنائها، وإنما كانت أمًا لبطل استشهد بالفعل خلال حرب الاستنزاف.

وأوضح المنشور ، أن الابن الأكبر للفنانة شريفة فاضل، «سيد السيد بدير»، كان طيارًا، وتخرج وتلقى تدريباته على الطيران في روسيا، قبل أن يستشهد خلال حرب الاستنزاف، وذلك قبل انتصارات أكتوبر.

وأشار إلى أن سيد كان الابن الأول لشريفة فاضل وأول فرحتها، وأن رحيله ترك أثرًا نفسيًا بالغًا عليها، لدرجة أنها توقفت عن الغناء لفترة عقب استشهاده.

ومع انتصار مصر في حرب أكتوبر، عادت مشاعر الفقد إلى شريفة فاضل، التي كانت تفكر في أمهات الشهداء والأبطال، فطلبت من صديقتها الشاعرة نبيلة قنديل كتابة أغنية عن «أم البطل».

وبحسب المنشور، سألت نبيلة قنديل شريفة فاضل عما إذا كانت تريد أن تكون الأغنية عن أم شهيد، فردت عليها بأنها تريدها لكل أمهات الأبطال، سواء الذين استشهدوا أو الذين عادوا إلى أسرهم.

ودخلت نبيلة قنديل غرفة ابنها الشهيد، وجلست فيها لبعض الوقت، قبل أن تخرج بورقة تحمل كلمات أغنية «أم البطل».

وأضاف المنشور أن شريفة فاضل قرأت الكلمات وتأثرت بها بشدة، وكان زوج نبيلة قنديل، الملحن علي إسماعيل، حاضرًا وقتها، فأخذ الكلمات معه، وعاد في اليوم التالي باللحن.

وبعد ثلاثة أيام فقط، كانت شريفة فاضل داخل استوديو الإذاعة في مبنى ماسبيرو لتسجيل الأغنية، إلا أن مشاعرها تجاه كلماتها كانت أقوى من قدرتها على التماسك.

وأوضح المنشور أنها ما إن بدأت في غناء الأغنية حتى انهارت من شدة التأثر، وتكرر الأمر أكثر من مرة، خاصة أن الكلمات كانت تستحضر قصة ابنها الشهيد أمامها.

وخلال التسجيل، كانت الفنانة فايزة أحمد موجودة داخل الاستوديو بالصدفة، وقالت لشريفة فاضل: «لو مش قادرة تغنيها.. بتغني ليه؟».

وأشار المنشور إلى أن هذه الكلمات لم تدفع شريفة فاضل للتراجع، بل زادتها إصرارًا على إكمال الأغنية، حتى تماسكت وقررت تسجيلها في مرة واحدة، وهو ما نجحت فيه بالفعل.

لكن تأثير «أم البطل» لم يتوقف عند تسجيلها، إذ أصبحت الأغنية بالنسبة لشريفة فاضل مرتبطة بجرح شخصي عميق، وكانت تقول إنها لا تستطيع غناءها إلا في نهاية الحفل، لأنها بعد الانتهاء منها لا تستطيع مواصلة الغناء.

وفي إحدى الحفلات، وبسبب شدة انفعالها وتأثرها أثناء تقديم الأغنية، أصيبت بنزيف شديد، واضطرت بعدها إلى التوقف عن الغناء لفترة.

واختتم حساب الإعلامي الراحل وجدي الحكيم المنشور بالتأكيد على أن شريفة فاضل لم تكن تغني عن أم شهيد من بعيد، وإنما كانت تستحضر قصة ابنها الشهيد في كل مرة تؤدي فيها الأغنية، لكنها اختارت أن تجعل «أم البطل» رسالة إلى كل أم فقدت ابنها، قائلة بصوتها: «ابنك بطل.. وأنا أم البطل».

وظلت أغنية «أم البطل» حاضرة في وجدان المصريين على مدار أكثر من نصف قرن، وأصبحت من أشهر الأغاني المرتبطة بذكريات حرب أكتوبر وتضحيات الشهداء وأمهاتهم.

وفي ختام المنشور، ترحم حساب وجدي الحكيم على الفنانة الراحلة شريفة فاضل وابنها الشهيد، وعلى جميع شهداء مصر.

حساب الإعلامي الراحل وجدي الحكيم أغنية «أم البطل الفنانة الراحلة شريفة فاضل انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ابني حبيبي يا نور عيني نبيلة قنديل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

الإعلامي الراحل وائل الابراشي

أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي تحرر محضر إثبات حيازة لشقة الفسطاط

إصابة سيدة في بورسعيد

مش مسامحاكي يا سحر .. نقل سيدة للمستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها ببورسعيد

زيادة في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

حسام عبدالمجيد

مهلة 30 يومًا.. حسام عبد المجيد يوجه إنذارًا رسميًا للزمالك بسبب مستحقاته

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

تخطى 52 جنيها في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بالشيوخ

القصبي رئيسًا لــ لجنة حقوق الإنسان والتضامن بالشيوخ وياسر قورة وكيلًا

مجلس الشيوخ

تجديد الثقة فى الدكتور محمد كمال رئيسا للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ

المستشار عصام فريد - رئيس مجلس الشيوخ

حسني عبد اللطيف أبو زيد رئيسا لتشريعية الشيوخ

بالصور

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج يعرّضك للتسمم

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي

بتصحى بتعطس كل يوم؟.. 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

بـ شعر أشقر.. ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد

ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد
ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد
ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد

متفتحش بابها باستمرار .. أخطاء بسيطة تجعل التلاجة أكثر استهلاكا للكهرباء

التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد