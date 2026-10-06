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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضحى بروحه فداء للوطن.. استشهاد عبده أبو حسين لاعب المصري في حرب أكتوبر 73

الشهيد عبده أبو حسين
الشهيد عبده أبو حسين
عبدالله هشام

شهدت حرب أكتوبر المجيدة التضحية من جانب الرياضيين بأرواحهم فداء للوطن والدفاع عن الأرض، واستشهد عبده أبو حسين لاعب النادي المصري البورسعيدي أثناء مشاركته فى حرب أكتوبر المجيدة.

بدأ عبده أبو حسين ممارسة الساحرة المستديرة في نادي المنزلة بالدقهلية.

وعندما التقى ناديه بالزمالك، تواصل معه مسؤولو القلعة البيضاء ومع أحمد شلبايه الذي سهل له انتقاله للأبيض، ليوقع لصفوف الفريق الأبيض لمدة موسمين، إلا أن حلم اللعب للفريق الأبيض لم يتحول إلى واقع.

وانضم عبده أبو حسين، لصفوف المصري البورسعيدي في عام 1969 وهي كانت فترة تشهد توقف البطولات المحلية بعد نكسة 1967 التي عادت مرة أخرى لمدة موسم 1971 / 1972 ولكنها توقفت بعدها بسبب حرب أكتوبر.

والتحق علي عبده أبو حسين الذي اشتهر بـ "عبده أبو حسين" بالقوات المسلحة كضابط احتياط رفقة العديد من اللاعبين بالمصري البورسعيدي حينها مثل محمد الفقي وعبدالعزيز بدران.

ووصل خبر استشهاده للنادي المصري البورسعيدي وهو في عمر 26 عاما، أثناء حرب السادس من أكتوبر 1973.

ويحرص النادي المصري البورسعيدي على إحياء ذكرى استشهاد عبده أبو حسين في حرب أكتوبر المجيدة كل عام.

حرب أكتوبر حرب أكتوبر المجيدة عبده أبو حسين النادي المصري المصري

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