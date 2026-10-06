في ذكرى النصر.. حكاية كاهن كان أحد رجال القوات الجوية في حرب أكتوبر

في ذكرى نصر أكتوبر المجيد، تستعيد الذاكرة المصرية قصص رجال قدموا سنوات من أعمارهم في خدمة الوطن، ومن بين هذه النماذج القمص صموئيل لوقا، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف النجار بملوي، الذي عرفه أبناء المدينة كأب وكاهن محب لأبنائه، قبل أن يعرف كثيرون جانبا آخر من سيرته، ارتبط بخدمته الطويلة في القوات الجوية المصرية.

الخدمة العسكرية والكنسية

فالقمص صموئيل لوقا هو الرائد فني نعيم لوقا عطالله، المولود عام 1930، وأحد رجال الخدمات الأرضية بالقوات الجوية، خدم في عدد من المطارات، من بينها بلبيس وأنشاص وإمبابة والمنيا ومرسى مطروح، قبل أن يتولى رئاسة شؤون الأفراد.

وامتدت خدمته بالقوات الجوية لنحو 33 عامًا، عاصر خلالها عددًا من الحروب التي خاضتها مصر، بدءًا من العدوان الثلاثي وحرب اليمن، مرورًا بحرب 1967 وحرب الاستنزاف، وصولًا إلى حرب أكتوبر 1973، ليظل جزءًا من جيل عاصر محطات فارقة في التاريخ العسكري المصري.

وبعد انتهاء خدمته بالقوات الجوية، بدأت مرحلة جديدة من حياته، ففي 28 فبراير 1982 رُسم كاهنًا باسم القس صموئيل لوقا، وخدم بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف النجار بملوي، ثم رُقي إلى رتبة القمصية عام 1994.

قصصهم حاضرة

وظل القمص صموئيل لوقا شامخًا في خدمته، معروفًا بمحبته للكنيسة وأبنائها ووطنه، ليواصل رسالته في خدمة من حوله، حتى رحل عن عالمنا في عام ٢٠١٨، تاركا وراءه سيرة جمعت بين الخدمة العسكرية والخدمة الكنسية.

وتبقى ذكرى نصر أكتوبر شاهدًا على بطولات رجال حملوا مسؤولية الوطن في أوقات فارقة من تاريخه، لتظل قصصهم حاضرة في الذاكرة المصرية، وتؤكد أن العطاء من أجل الوطن لا يرتبط بموقع أو وظيفة، وإنما بقيمة الإنسان وما يقدمه لوطنه ومجتمعه.