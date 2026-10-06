شاهد| مصطفى يونس يدخل في نوبة بكاء على الهواء بسبب حرب أكتوبر

دخل مصطفى يونس نجم مصر والنادي الأهلي السابق، في نوبة بكاء على الهواء، بالتزامن مع ذكرى حرب أكتوبر.

وحل يونس، ضيفا عبر شاشة «Modern mti TV» ببرنامج ستاد مصر، وخلال اللقاء تم الحديث عن ذكرياته مع الحرب.

وخلال سماع يونس لأغنية «يا حبيبتي يا مصر» للراحلة شادية، لم يتمالك دموعه ودخل في نوبة بكاء، وقال: «مصر غالية

عليا أوي».

وتحتفل جمهورية مصر العربية اليوم، الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، بالذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.

تأتي هذه المناسبة الوطنية وسط أجواء من الفخر والاعتزاز ببطولات وتضحيات القوات المسلحة المصرية والشعب المصري في استرداد العزة والكرامة.

https://youtu.be/DJEriCOsz9g