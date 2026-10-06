معنوية قبل العسكرية.. كيف انتصرت مصر في حرب أكتوبر بجيشين في البيت والجبهة؟

كشف الصحفي الحسين عبد الفتاح، مسئول الملف العسكري في مجلة روز اليوسف، أن خطة الخداع الإستراتيجي قبل حرب أكتوبر كانت أكثر من رائعة.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن القوات المسلحة المصرية قبل الحرب كانت مصرة على العبور رغم التهديدات والمخاطر.



واستطرد أن الساتر الترابي قال العالم إنه لا يمكن تدميره إلا بقنبلة نووية، ولكن المصريين دمروه بخراطيم مياه وكلمة الله أكبر هزت الجبال، معلقًا: الفكرة توفيق ربنا.



وأكد أن الجنود من كثرة التدريب كان عارف كل واحد منهم هينزل يركب أي مركب مطاطي ويقعد في أي جمب ومعاه خريطة محددة موقعه فين بالضبط.



وأردف: كان معايا جيش على الجبهة عاوز يعبر، وجيش في البيوت يسجد لله يتضرع لله في الكنيسة قبل المسجد، فقد كانت الحرب معنوية قبل كونها عسكرية.

