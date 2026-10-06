رئيس مجلس الشيوخ في ذكرى نصر أكتوبر: الإرادة المصرية إذا عزمت فلا راد لعزمها

استهل المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، جلسة المجلس، باستحضار ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن أبناء مصر البواسل سطروا في هذا اليوم أروع صفحات البطولة والفداء، وأثبتوا للعالم أجمع أن الإرادة المصرية إذا عزمت وتوكلت على الله فلا راد لعزمها.

دماء شهداء أكتوبر وثيقة أبدية في صفحات تاريخ الوطن

وقال المستشار عصام الدين فريد إن دماء شهداء أكتوبر الزكية ستبقى وثيقة أبدية مكتوبة بأحرف من نور في صفحات تاريخ الوطن، تذكر الجميع بأن أرض مصر ستظل عصية على الانكسار، ومحميّة على الدوام بوعي شعبها وبسالة أبنائها المخلصين.

الجيش المصري درع الوطن الذي تتكسر عليه أطماع الأعداء والطامعين

ووجّه رئيس مجلس الشيوخ تحية إكبار إلى رجال الجيش المصري، درع الوطن الذي تتكسر عليه أطماع الأعداء والطامعين، كما وجّه تحية إجلال إلى شهداء مصر الأبرار، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وأكد المستشار عصام الدين فريد الوفاء لتضحيات شهداء أكتوبر، قائلًا إن الوطن يعاهدهم على أن يظل وفيًا لتضحياتهم، حافظًا لعهدهم، وحاملًا راية الوطن عالية خفاقة.

وبهذه المناسبة الوطنية الجليلة، تقدم المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بأصدق آيات التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، ورجال القوات المسلحة البواسل، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

روح أكتوبر تلهمنا الإخلاص والعمل ووحدة الصف

وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن إحياء ذكرى نصر أكتوبر يمثل مناسبة لاستلهام معاني الإخلاص والعمل ووحدة الصف، بما يعين على تحمل المسؤوليات وأداء الواجب في خدمة الوطن والمواطنين