مجلس الشيوخ يحسم غدا تشكيل هيئات مكاتب اللجان

يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته غدا لاستكمال تشكيل اللجان النوعية وإجراء انتخابات هيئات مكاتبها، في يوم برلماني مكثف يشهد 3 جلسات متتالية لحسم تشكيل اللجان ورؤسائها ووكلائها وأمناء السر، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه المشاورات والتوافقات بين أعضاء المجلس بشأن التشكيل الجديد.

وتبدأ أولى جلسات مجلس الشيوخ بتلاوة الاعتذارات والرسائل الواردة إلى المجلس، ثم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، مع فتح الباب أمام أعضاء المجلس لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من إجراءات اعتماد التشكيل النهائي للجان.

تلاوة الاعتذارات والرسائل الواردة

ويعود المجلس للانعقاد في جلسة ثالثة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، حيث تتضمن أعمالها تلاوة الاعتذارات والرسائل الواردة، ثم عرض قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، وذلك بعد بحث ما يقدم من اقتراحات أو اعتراضات من جانب الأعضاء، تمهيدا لبدء الانتخابات الخاصة بهيئات مكاتب اللجان.

وتحظى انتخابات هيئات مكاتب اللجان باهتمام واسع داخل المجلس، خاصة في ظل المشاورات التي سبقت الانتخابات بشأن تشكيلات اللجان ومواقع رؤسائها ووكلائها وأمناء السر، وسط ترقب لما إذا كانت خريطة اللجان التي تشكلت في دور الانعقاد الأول ستستمر بصورة كبيرة، أم تشهد بعض اللجان تغييرات في مواقعها القيادية.

وتأتي هذه الانتخابات في أعقاب استكمال الأعضاء إجراءات تسجيل رغباتهم في عضوية اللجان النوعية، تمهيدا لإعداد القوائم النهائية لكل لجنة، ثم إجراء الانتخابات وفقا للإجراءات البرلمانية المنظمة لعمل مجلس الشيوخ.

ويختتم المجلس يومه البرلماني بجلسة رابعة في تمام الساعة الثانية مساء، تبدأ أيضا بتلاوة الاعتذارات والرسائل الواردة، قبل إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، لتتكشف بصورة رسمية خريطة رؤساء اللجان والوكلاء وأمناء السر خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

وبإعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان، يكون مجلس الشيوخ قد استكمل واحدة من أهم محطات انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني، لتبدأ اللجان النوعية ممارسة اختصاصاتها بالتشكيل الجديد، وتنتقل أعمال المجلس من مرحلة التشكيل والتنظيم إلى مرحلة العمل البرلماني والتشريعي الفعلي.