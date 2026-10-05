قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيراميكا كليوباترا يستعد لضربة البداية في كأس عاصمة مصر
أسعار برامج الحج 2027 البري والطيران
نجم الأهلي: محدش هيعرف يمشي حسام حسن.. وهذا موعد رحيله
عمرو أديب ردا على مسئول إسرائيلي: لو فكرت تهاجم مصر مش هيكون في دولة إسمها إسرائيل
الداخلية السعودية: بدء تصحيح أوضاع جميع اليمنيين الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية
منتخب الشباب يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الجزائر في تصفيات شمال إفريقيا
الخارجية السعودية تدين استمرار استهداف الحوثي للمدنيين والمقدسات
رضا فرحات: رسائل الرئيس السيسي تؤكد جاهزية الدولة المصرية لحماية أمنها ومقدراتها
نجم الأهلي السابق يدافع عن مصطفى شوبير بعد خطأ مباراة جنوب إفريقيا
علاء نبيل: منتخب مصر استفاد من مواجهة جنوب أفريقيا.. وحمزة مشروع مهاجم عالمي
عمرو أديب: حلف مكة يدخل مرحلة التنفيذ.. تحرك عسكري لتأمين السواحل اليمنية وباب المندب
أحمد عادل عبدالمنعم: المهدي سليمان كان يستحق حراسة مرمى مصر أمام جنوب إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجلس الشيوخ يحسم غدا تشكيل هيئات مكاتب اللجان

المستشار عصام الدين فريد
المستشار عصام الدين فريد
فريدة محمد

يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته غدا لاستكمال تشكيل اللجان النوعية وإجراء انتخابات هيئات مكاتبها، في يوم برلماني مكثف يشهد 3 جلسات متتالية لحسم تشكيل اللجان ورؤسائها ووكلائها وأمناء السر، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه المشاورات والتوافقات بين أعضاء المجلس بشأن التشكيل الجديد.

وتبدأ أولى جلسات مجلس الشيوخ بتلاوة الاعتذارات والرسائل الواردة إلى المجلس، ثم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، مع فتح الباب أمام أعضاء المجلس لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من إجراءات اعتماد التشكيل النهائي للجان.

 تلاوة الاعتذارات والرسائل الواردة

ويعود المجلس للانعقاد في جلسة ثالثة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، حيث تتضمن أعمالها تلاوة الاعتذارات والرسائل الواردة، ثم عرض قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، وذلك بعد بحث ما يقدم من اقتراحات أو اعتراضات من جانب الأعضاء، تمهيدا لبدء الانتخابات الخاصة بهيئات مكاتب اللجان.

وتحظى انتخابات هيئات مكاتب اللجان باهتمام واسع داخل المجلس، خاصة في ظل المشاورات التي سبقت الانتخابات بشأن تشكيلات اللجان ومواقع رؤسائها ووكلائها وأمناء السر، وسط ترقب لما إذا كانت خريطة اللجان التي تشكلت في دور الانعقاد الأول ستستمر بصورة كبيرة، أم تشهد بعض اللجان تغييرات في مواقعها القيادية.

وتأتي هذه الانتخابات في أعقاب استكمال الأعضاء إجراءات تسجيل رغباتهم في عضوية اللجان النوعية، تمهيدا لإعداد القوائم النهائية لكل لجنة، ثم إجراء الانتخابات وفقا للإجراءات البرلمانية المنظمة لعمل مجلس الشيوخ.

ويختتم المجلس يومه البرلماني بجلسة رابعة في تمام الساعة الثانية مساء، تبدأ أيضا بتلاوة الاعتذارات والرسائل الواردة، قبل إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، لتتكشف بصورة رسمية خريطة رؤساء اللجان والوكلاء وأمناء السر خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

وبإعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان، يكون مجلس الشيوخ قد استكمل واحدة من أهم محطات انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني، لتبدأ اللجان النوعية ممارسة اختصاصاتها بالتشكيل الجديد، وتنتقل أعمال المجلس من مرحلة التشكيل والتنظيم إلى مرحلة العمل البرلماني والتشريعي الفعلي.

مجلس الشيوخ المستشار عصام الدين فريد جلسات مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

هجيب الكوتشي مش ههرب.. تفاصيل صادمة في قـ.تل عامل لزوجته بجلسة صلح داخل مسجد بالعجوزة

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

محمد الشناوي وشوبير

سيد عبد الحفيظ حسمها.. رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير في الأهلي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

الذهب

المعدن الأصفر يرتفع مرة ثانية…والجنيه الذهب عدى الـ 50 ألفا

ودية مصر وجنوب إفريقيا

خناقة وخطأ كبير.. 7 مشاهد مثيرة من ودية مصر وجنوب إفريقيا

الدولار

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

محمد بن زايد

من هو أحمد مندي.. المعلم الذي بقي في ذاكرة محمد بن زايد 55 عامًا؟

ترشيحاتنا

مجدي صبحي

مجدي صبحي: نفسي تتحول سيرة «عبد الوهاب» لمسلسل كبير قبل ما أموت| خاص

فيلم Daniel and the Fiery Furnace،

مينا مسعود يحتفل بتصدر Daniel and the Fiery Furnace شباك تذاكر الأفلام المستقلة

الفرقة القومية للفنون الشعبية

الفرقة القومية ونجوم مسرح البالون يشاركون في أوبريت ملحمة العبور.. الخميس المقبل

بالصور

راغب علامة وتامر عاشور وعمر خيرت..تعرف على أبرز حفلات أكتوبر 2026

حفلات أكتوبر 2026
حفلات أكتوبر 2026
حفلات أكتوبر 2026

ببطن مكشوف.. نور الغندور تتألق بألوان الطيف في أحدث جلسة تصوير

ببطن مكشوفة.. نور الغندور تتألق بإطلالة ملونة في أحدث جلسة تصوير
ببطن مكشوفة.. نور الغندور تتألق بإطلالة ملونة في أحدث جلسة تصوير
ببطن مكشوفة.. نور الغندور تتألق بإطلالة ملونة في أحدث جلسة تصوير

بعد خطوبتها من شاب خارج الوسط الفني.. 10 صور لـ جوهرة

جوهرة
جوهرة
جوهرة

نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير.. إطلالة تخطف الأنظار

نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير
نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير
نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير

فيديو

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

عادل نصار

عادل نصار يكتب: أكتوبر بين الأمس واليوم.. عندما تتحول دروس الحرب إلى مشروع دولة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الرهان الرابح في كواليس القدر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الفيوم بين إشراقات الأنبياء.. سحر الأسطورة ولغز السراديب المفقودة

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أزمة السولار في العالم بين مخزونات النفط وسلاسل الإمدادات

المزيد