القبض على 7 أشخاص استعرضوا بدراجات نارية في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائدى دراجات نارية بآداء حركات استعراضية وتعطيل الحركة المرورية بالطريق العام بكفر الشيخ معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرة بالمنشور "بدون لوحات معدنية" وقائديها (7 أشخاص - مقيمين بمحافظة كفر الشيخ)، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار بتاريخ 12 سبتمبر المنقضى بأحد الطرق بنطاق محل سكنهم بقصد اللهو والإستعراض.
وتم التحفظ على الدراجات النارية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.