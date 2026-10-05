سحر وشعوذة.. القبض على دجال بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لأعمال الدجل والشعوذة بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه الإجرامى على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه للنصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





