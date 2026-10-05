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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلاف على قيمة إيجار محل.. القبض على طرفي مشاجرة في البساتين

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من آخرين لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بالقاهرة .

 وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة بين طرف أول: (مندوب مبيعات) ، وطرف ثان: (5 أشخاص من بينهم سيدة) جميعهم مقيمين بدائرة قسمى شرطة "الخليفة ، البساتين" لخلافات بينهم حول القيمة الإيجارية لمحل عمل وإقامة الطرف الثانى بالعقار ملك الأول ومحاولته إجبارهم على ترك العقار.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أسلحة بيضاء

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