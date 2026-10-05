إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي

شهد الطريق الإقليمي، ، حادث انقلاب سيارة، ما أسفر عن إصابة شخصين، جرى نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

اسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة أحمد م.ا ، 25 عامًا، الغربية وإبراهيم ا ا ، 27 عامًا، الغربية حيث خضعا للفحوصات الطبية اللازمة داخل المستشفى للاطمئنان على حالتهما وتحديد طبيعة الإصابات.

وكانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم التعامل مع المصابين ونقلهما إلى المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم بشأن الواقعة.