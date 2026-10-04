قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أبو العينين» يضع روشتة تطوير الصناعة: مجموعات عمل متخصصة وخطط لمواجهة المنافسة
الرئيس السيسي يستقبل البرهان في العلمين ويؤكد دعم مصر لوحدة السودان وسيادته
بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم
حقيقة تعطيل الدراسة والعمل.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للطلاب والموظفين
أبو العينين: الفترة المقبلة صعبة في مجالات التنافس الصناعي.. ومنظومة الصناعة تحتاج إلى التطوير
«كونفدرالية» بدل الدولة الفلسطينية.. ليبرمان يطرح خطة تربط الضفة بالأردن تحت مظلة أمنية إسرائيلية
البحار سامح عبد العظيم يكشف لـ «صدى البلد» سر اتصالاته بأسرته.. خاص
وزير الأوقاف يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
خريطة جديدة للجان النواب.. رهام فاروق تقود «الإعلام» وناصر «الاقتراحات» وراندا «التضامن»
كييف تتحول إلى منطقة حرب.. استهداف 6 جسور يهدد شريان الحياة في العاصمة الأوكرانية
زيادة ولا تثبيت؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم بعد بيان «البترول»
قردان طليقان أعلى شجرة بالعجوزة.. النيابة تأمر بإيداعهما حديقة الحيوان والتحري عن مالكهما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحوث الصحراء يطلق المدرسة الصيفية بمطروح بمشاركة طلاب من أمريكا وأفريقيا وآسيا

خلال فاعليات التدريب
خلال فاعليات التدريب
ايمن محمود

انطلقت، بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، فعاليات الدورة الثامنة للمدرسة الصيفية التي ينظمها مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت شعار «نحو مصادر مياه غير تقليدية مستدامة»، بمشاركة طلاب وباحثين من عدد من الجامعات المصرية، إلى جانب طلاب من أمريكا وأفريقيا وآسيا، في مشاركة دولية هي الأولى من نوعها ضمن فعاليات المدرسة الصيفية.

وشهدت فعاليات الانطلاق حضور كلا من المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، والدكتور حمادة إبراهيم، مدير مركز البحوث التطبيقية، والدكتور محمد سالم، نائب مدير مركز التنمية المستدامة، والدكتور محمد عمر منسق المدرسة الصيفية إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والبحثية والمتخصصين في مجالات المياه والبيئة والزراعة.

دعم الدولة للبحث العلمي

وأكد المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن الدورة تأتي في إطار دعم الدولة للبحث العلمي، وحرص مركز بحوث الصحراء على تأهيل الشباب وتزويدهم بالمعارف والمهارات الحديثة في مجالات إدارة الموارد المائية، خاصة المصادر غير التقليدية، وسبل الاستفادة منها في دعم التنمية الزراعية المستدامة بالمناطق الصحراوية.

وتستمر فعاليات المدرسة الصيفية على مدار خمسة أيام، بمشاركة طلاب السنوات النهائية وحديثي التخرج من الجامعات المصرية، إلى جانب طلاب من دول مختلفة، بما يضيف بُعدًا دوليًا للبرنامج، ويسهم في تبادل الخبرات والتجارب العلمية بين المشاركين.

محاضرات علمية وورش  تدريبية

ويتضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات العلمية وورش العمل التدريبية التي تتناول أحدث الأساليب والتقنيات المتعلقة بإدارة الموارد المائية غير التقليدية، وتقنيات تحلية المياه وتجميع مياه الأمطار، وطرق الاستفادة منها في دعم الأنشطة الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة في البيئات الصحراوية.

وخلال اليوم الأول من فعاليات المدرسة الصيفية، قدم الدكتور وائل غيث، مدير إدارة الاستشارات الفنية وإدارة البساتين، محاضرة علمية تناولت الممارسات الزراعية الرشيدة في مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه البيئات الصحراوية، حيث استعرض عددًا من الأساليب والممارسات الزراعية التي يمكن تطبيقها للتعامل مع الظروف البيئية والمناخية بالمناطق الصحراوية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

كما تشمل فعاليات الدورة تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المواقع والمشروعات البحثية بمحافظة مطروح، من بينها الآبار الرومانية، وسدود تجميع مياه الأمطار، ومحطات تحلية المياه، بهدف إتاحة الفرصة أمام المشاركين للتعرف بصورة عملية على التطبيقات المرتبطة بالموضوعات العلمية والتدريبية التي تتناولها المدرسة.

ومن المقرر أن تختتم الدورة بعرض عدد من المقترحات والمشروعات البحثية التي يقدمها الطلاب، والتي تعكس مدى استفادتهم من البرنامج وقدرتهم على توظيف المعارف العلمية في وضع حلول تطبيقية للتحديات المرتبطة بالمياه والتنمية الزراعية بالمناطق الصحراوية.

وأكد  الدكتور محمد عباس، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق واستشاري المدرسة الصيفية، أن المدرسة تمثل نموذجًا مهمًا لتأهيل الكوادر العلمية الشابة ودعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية استمرار تنظيمها بصورة سنوية، مع توسيع نطاق المشاركة ليشمل طلاب الدراسات العليا، وزيادة مدة البرنامج بما يتيح مزيدًا من فرص التدريب والتطبيق العملي.

كما أوصى بتعزيز التعاون بين مركز بحوث الصحراء والجامعات والمراكز البحثية الدولية، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب العلمية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب والباحثين في مجالات المياه والبيئة والتنمية الصحراوية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، ومؤسس المدرسة الصيفية أن المدرسة الصيفية تهدف  إلى بناء قدرات الشباب في مجالات المياه والبيئة، وربط الجانب النظري بالتطبيقات الميدانية، مؤكدًا أن البرنامج يتيح للمشاركين فرصة التفاعل المباشر مع الخبراء والباحثين والمتخصصين.

وأضاف أن مشاركة طلاب من دول مختلفة إلى جانب الطلاب المصريين تسهم في بناء شبكة من العلاقات الأكاديمية والبحثية، وتبادل الخبرات بين المشاركين، بما يعزز فرص التعاون المستقبلي في المجالات المرتبطة بإدارة الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح زراعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

محمد صلاح

نادي طرابزون يحسم موقف محمد صلاح من مواجهة «كوبس» على النجيل الصناعي

معلمة تضرب صغير بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم

«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة .. شاهد

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

محمد صلاح

نظر دعوى ضد اللاعب محمد صلاح بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه لصالح محامٍ

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

مدير تعليم القليوبية يجري جولة ميدانية بمدارس القناطر الخيرية

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد موقعا لتجميع قش الأرز بقرية الجوسق ببلبيس

جانب من الحملة

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة مبنيين مخالفين بأرض القطاوي بشرق شبرا الخيمة

بالصور

المشي بعد الأكل.. عادة بسيطة تحسن الهضم وتقلل ارتفاع سكر الدم

عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها وأناقتها

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا| كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟.. أضرار نفسية وجسدية قد تمتد لسنوات

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد