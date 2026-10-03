اللهم صيبًا نافعًا.. أمطار غزيرة تكسو شوارع براني والنجيلة بمطروح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد سقوط أمطار غزيرة على مدينتي براني والنجيلة بمحافظة مطروح، وسط أجواء شتوية لافتة.

وأظهر الفيديو هطول الأمطار بغزارة على عدد من المناطق، مع ظهور تجمعات للمياه في بعض الشوارع والطرق، وسط حالة من الفرحة بين المواطنين، الذين تفاعلوا مع المشاهد المتداولة واعتبروا الأمطار «قطرات خير».

وشهدت مناطق من محافظة مطروح خلال الساعات الماضية أجواءً متقلبة، بالتزامن مع سقوط الأمطار، ما أضفى طابعًا شتويًا على الأجواء، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة حالة الطقس والتعامل مع أي آثار ناتجة عن سقوط الأمطار.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، وسط تعليقات تشيد بالمشهد وتصف الأمطار بأنها بشائر خير، خاصة مع حاجة المناطق الساحلية لمثل هذه الأمطار خلال الموسم الشتوي.

وتحرص الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح على متابعة الطرق والمناطق الحيوية بالتزامن مع التقلبات الجوية، والتعامل مع أي تجمعات للمياه بما يضمن استمرار الحركة بصورة طبيعية.