12 شخصا.. ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمطروح

حصل صدى البلد على اسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مطروح اسكندرية الساحلى والذى اسفر عنه إصابة 12 شخصا.

أسماء المصابين

واستقبل مستشفى مطروح العام 12 مصابا هم صبري عطية 40 عاما وعصام ربيع 18 عام ومحمد احمد 26 سنة وجمال صالح 29 عاما وفؤاد محمد 30 عاما وإبراهيم صالح 26 سنة وعبد السلام عبد الغنى 27 سنة ومحمد رضا 27 سنة وعادل ياسر 25 سنة وابراهيم الكومى 26 سنة وعبده توفيق 38 سنة وابو الخير ضاحى 30 سنة.

بلاغ بالحادث

كانت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح قد تلقت اخطارا بوقوع حادث بالكيلو 28 طريق مطروح اسكندرية الساحلى وعلى الفور ، جرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى مطروح العام لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

كما أجرى الفريق الطبي الفحوصات اللازمة لهم، وتبين استقرار حالتهم الصحية، فيما جرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.