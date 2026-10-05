«الراحمون يرحمهم الله».. يدٌ تنقذ لقلقًا مهاجرًا من الموت في شرم الشيخ

أنقذ عبد الباسط سعود، المتطوع في مجال إنقاذ الحياة البرية بمدينة شرم الشيخ، طائر لقلق مهاجر، بعدما سقط داخل بيارة للصرف الصحي بمنطقة بحيرات الأكسدة، التي تُعد محطة لاستراحة الطيور المهاجرة خلال رحلتها بين أوروبا وأفريقيا.

وتمكن عبد الباسط من إخراج الطائر من البيارة وإنقاذه، قبل إعادته إلى الطيران مرة أخرى، ليواصل رحلته، في موقف إنساني يعكس أهمية الرفق بالحيوان والحفاظ على الحياة البرية.

وقال عبد الباسط سعود إنه يتابع الطيور المهاجرة التي تصل إلى شرم الشيخ بعد رحلة طويلة وشاقة من أوروبا إلى أفريقيا، مشيرًا إلى أن هذه الطيور تتخذ من المنطقة ومحطاتها الطبيعية أماكن للراحة والتقاط الأنفاس، قبل استكمال رحلتها.

وأضاف أن الطيور المهاجرة قد تتعرض لمخاطر متعددة خلال رحلتها، ما يستدعي الاهتمام بحمايتها والتعامل معها برفق، خاصة في المناطق التي تمثل محطات مهمة لتجمعها واستراحتها.

ويجسد هذا الموقف رسالة إنسانية وبيئية مهمة، تؤكد أن حماية الكائنات الحية.

مشتركة، وأن إنقاذ طائر واحد قد يمنحه فرصة جديدة لمواصلة رحلته في سماء الطبيعة، تطبيقًا لقيمة الرحمة التي يحث عليها الدين الإسلامي: «الراحمون يرحمهم الله».