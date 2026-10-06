بعد قليل مجلس الشيوخ يحسم تشكيل هيئات مكاتب اللجان

انطلقت جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لاستكمال تشكيل اللجان النوعية وإجراء انتخابات هيئات مكاتبها.

وتبدأ أولى جلسات مجلس الشيوخ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، بتلاوة الاعتذارات والرسائل الواردة إلى المجلس، ثم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، مع فتح الباب أمام أعضاء المجلس لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من إجراءات اعتماد التشكيل النهائي للجان.

ويعود المجلس للانعقاد في جلسة ثالثة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، حيث تتضمن أعمالها تلاوة الاعتذارات والرسائل الواردة، ثم عرض قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، وذلك بعد بحث ما يقدم من اقتراحات أو اعتراضات من جانب الأعضاء، تمهيدا لبدء الانتخابات الخاصة بهيئات مكاتب اللجان.

وتأتي هذه الانتخابات في أعقاب استكمال الأعضاء إجراءات تسجيل رغباتهم في عضوية اللجان النوعية، تمهيدا لإعداد القوائم النهائية لكل لجنة، ثم إجراء الانتخابات وفقا للإجراءات البرلمانية المنظمة لعمل مجلس الشيوخ.

وبإعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان، يكون مجلس الشيوخ قد استكمل واحدة من أهم محطات انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني، لتبدأ اللجان النوعية ممارسة اختصاصاتها بالتشكيل الجديد، وتنتقل أعمال المجلس من مرحلة التشكيل والتنظيم إلى مرحلة العمل البرلماني والتشريعي الفعلي.