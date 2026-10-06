قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملحمة النصر|ماذا قال منهج تاريخ البكالوريا المصرية عن حرب أكتوبر وخطاب السادات؟
خبير عسكري يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة من حرب أكتوبر 1973 في ذكرى النصر
تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة
دمج 183026 طفل من ذوي الإعاقة البسيطة بأكثر من 28 ألف مدرسة بمختلف المحافظات
الطيران المدني السعودي: إصابة 3 أشخاص في استهداف مطاري نجران وجازان
رئيس مجلس الشيوخ في ذكرى نصر أكتوبر: الإرادة المصرية إذا عزمت فلا راد لعزمها
الليلة الختامية للاحتفال بذكرى مولد الإمام الحسين
وزير النقل يؤكد أهمية مواصلة العمل بروح انتصارات أكتوبر المجيدة لدعم التنمية الشاملة
بعد شهر من الدراسة| أب يستغيث: نقلوا بنتي من 4 لـ 3 ابتدائي وقالوا “ساقطة”
"الزراعة" ترفع حالة الطوارئ للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير المستلزمات والتقاوي
دور الانعقاد الثاني.. انطلاق أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

دور الانعقاد الثاني.. انطلاق أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

انطلقت  أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث يعقد المجلس ثلاث جلسات عامة متتالية، تتصدرها إجراءات تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، تمهيدًا لانطلاق أعمال اللجان خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

وتشهد  الجلسة الأولى إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، مع إتاحة الفرصة أمام الأعضاء لتقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم كتابةً بشأن تشكيل اللجان.

وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، يعقد المجلس جلسته الثانية، والتي تتضمن إعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، عقب بحث الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء وإجراء ما يلزم بشأنها.


ويختتم مجلس الشيوخ جلساته اليوم بعقد الجلسة الثالثة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، والتي تشهد إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية وإعلان نتائجها.

وتتكون هيئة مكتب كل لجنة من رئيس ووكيلين وأمين للسر، على أن تبدأ اللجان عقب استكمال تشكيلها مباشرة اختصاصاتها التشريعية والرقابية ودراسة الملفات المحالة إليها خلال دور الانعقاد الحالي.


ويضم مجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية، هي: الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الخارجية والعربية والأفريقية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والإسكان والإدارة المحلية والنقل، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تضم لجان الشباب والرياضة، والصحة والسكان، والزراعة والري والموارد المائية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف.

ويمثل استكمال تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها الخطوة العملية لبدء نشاطها خلال دور الانعقاد الجديد، ومباشرة دورها في دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات والملفات والقضايا التي تدخل في نطاق اختصاص كل لجنة.

مجلس الشيوخ المستشار عصام الدين فريد تشكيل اللجان النوعية اللجان النوعية الشيوخ الجلسة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

الإعلامي الراحل وائل الابراشي

كسرا كالون الباب وهربا.. محاولة اقتحام شقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بمصر القديمة

المتصوفة البلغارية الراحلة بابا فانغا

وفاة باحثة وحجر صحي.. مرض غامض في روسيا يثير مخاوف عودة الطاعون للعالم

إصابة سيدة في بورسعيد

مش مسامحاكي يا سحر .. نقل سيدة للمستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها ببورسعيد

زيادة في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ياسر إبراهيم إلى بيراميدز

مليون و700 ألف دولار.. ياسر إبراهيم يحدد سعر انتقاله إلى بيراميدز

حسام عبدالمجيد

مهلة 30 يومًا.. حسام عبد المجيد يوجه إنذارًا رسميًا للزمالك بسبب مستحقاته

ترشيحاتنا

احتفالات نصر اكتوبر بإحدي المدارس

أعلام مصر وصور الرئيس تزين احتفالات طلاب مدرسة الشهيد مبروك بنصر أكتوبر

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منال عوض: 2700 نشاط تدريبي وتثقيفي بـ 26 محافظة استفاد منها 212 ألف مواطن

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

بالصور

متفتحش بابها باستمرار .. أخطاء بسيطة تجعل التلاجة أكثر استهلاكا للكهرباء

التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك

هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ وشعر مبلل

هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل
هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل
هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل

طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء

طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء
طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء
طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد