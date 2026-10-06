دور الانعقاد الثاني.. انطلاق أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

انطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث يعقد المجلس ثلاث جلسات عامة متتالية، تتصدرها إجراءات تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، تمهيدًا لانطلاق أعمال اللجان خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

وتشهد الجلسة الأولى إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، مع إتاحة الفرصة أمام الأعضاء لتقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم كتابةً بشأن تشكيل اللجان.

وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، يعقد المجلس جلسته الثانية، والتي تتضمن إعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، عقب بحث الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء وإجراء ما يلزم بشأنها.



ويختتم مجلس الشيوخ جلساته اليوم بعقد الجلسة الثالثة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، والتي تشهد إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية وإعلان نتائجها.

وتتكون هيئة مكتب كل لجنة من رئيس ووكيلين وأمين للسر، على أن تبدأ اللجان عقب استكمال تشكيلها مباشرة اختصاصاتها التشريعية والرقابية ودراسة الملفات المحالة إليها خلال دور الانعقاد الحالي.



ويضم مجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية، هي: الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الخارجية والعربية والأفريقية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والإسكان والإدارة المحلية والنقل، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تضم لجان الشباب والرياضة، والصحة والسكان، والزراعة والري والموارد المائية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف.

ويمثل استكمال تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها الخطوة العملية لبدء نشاطها خلال دور الانعقاد الجديد، ومباشرة دورها في دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات والملفات والقضايا التي تدخل في نطاق اختصاص كل لجنة.