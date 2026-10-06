وكيل أول مجلس الشيوخ: انتصارات أكتوبر ملحمة خالدة سطرها أبطال القوات المسلحة بدمائهم وصاغها الشعب المصري بإرادته

تقدم النائب اللواء أ.ح/ أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، بأصدق التهاني وأسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الفريق أشرف سالم زاهر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الباسلة، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973.

وقال اللواء أحمد العوضي في بيان له اليوم، "إنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن أنقل إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسمي وباسم نواب وقيادات وأعضاء وأمناء حزب حماة الوطن، أرق التهاني وأصدق التبريكات، الممزوجة بمشاعر الفخر والاعتزاز، بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر المجيد، ذلك اليوم الخالد الذي جسد عظمة مصر وشعبها وقواتها المسلحة، وأكد قدرة المصريين على حماية وطنهم وصون مقدراته والدفاع عن أرضه وكرامته".

انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل واحدة من أعظم ملاحم التكاتف الوطني

وأضاف، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل واحدة من أعظم ملاحم التكاتف الوطني في تاريخ مصر الحديث، وعلامة مضيئة وراسخة في وجدان الأمة، بعدما جسدت أسمى معاني البطولة والتضحية والفداء، وأثبتت أن قوة مصر الحقيقية تنبع من تلاحم شعبها مع قواته المسلحة، وإيمانه العميق بقدرة أبنائه على استرداد الحق وصون تراب الوطن.

وأكد، العوضي، أن يوم السادس من أكتوبر سيظل يومًا خالدًا ومشهودًا في تاريخ الوطنية المصرية، حين نجح أبناء مصر من رجال القوات المسلحة الباسلة في عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف واسترداد جزء عزيز من أرض الوطن، في ملحمة عسكرية ووطنية سطر خلالها أبطال القوات المسلحة صفحات مضيئة من البطولة والشجاعة والإخلاص، مقدمين أرواحهم فداءً لمصر، ليظلوا نموذجًا خالدًا في التضحية والعطاء والانتماء الوطني.

ووجه اللواء أحمد العوضي، تحية إعزاز وتقدير وإجلال إلى روح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، صاحب قرار الحرب وبطل السلام، الذي امتلك شجاعة القرار وحكمة القيادة، وإلى الشعب المصري العظيم، الذي كان ولا يزال السند الحقيقي لقواته المسلحة وصانعًا للبطولات في مختلف مراحل تاريخ الوطن.

كما وجه تحية تقدير وعرفان إلى أرواح شهداء القوات المسلحة الباسلة، الذين كتبوا بدمائهم الزكية هذه الملحمة الخالدة، وضربوا بإخلاصهم وعزيمتهم ووطنيتهم أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وسطروا بأحرف من نور صفحات خالدة في سجل الوطنية المصرية، لتبقى تضحياتهم نبراسًا للأجيال المتعاقبة ودافعًا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات الوطن.

وأكد اللواء أحمد العوضي، أن ذكرى انتصارات أكتوبر لا تمثل مجرد مناسبة وطنية نستحضر خلالها أمجاد الماضي، وإنما هي رسالة متجددة تؤكد أن مصر قادرة، بإرادة شعبها وتماسك مؤسساتها وقوة قواتها المسلحة، على مواجهة التحديات وصون أمنها القومي وحماية مقدراتها، ومواصلة مسيرة الجمهورية الجديدة نحو مزيد من التقدم والازدهار.

واختتم اللواء أحمد العوضي، كلمته بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يديم على مصر وشعبها نعمتي الأمن والأمان، وأن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء، وأن يحميه من كيد الكائدين، ويوفق قيادته الرشيدة لما فيه خير الوطن والمواطن، وأن تستمر مسيرة التقدم والبناء والتنمية، وأن يعم الأمن والسلام والاستقرار ربوع العالم أجمع.

وكل عام ومصر وشعبها وقائدها وقواتها المسلحة بخير وسلام وأمن وأمان واستقرار، ورحم الله شهداء الوطن الأبرار، وحفظ الله مصر وشعبها.