برلماني: روح أكتوبر المجيدة مصدر إلهام دائم لمواجهة التحديات

تقدم النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة الباسلة، وإلى جموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى انتصارات الـ6 من أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذه الذكرى الخالدة ستظل العلامة الفارقة والأبرز في التاريخ المصري الحديث، والبرهان الساطع على إرادة المصريين الصلبة في صنع المعجزات وقت الأزمات.

وأكد النائب أحمد سمير زكريا أن احتفال مصر بذكرى أكتوبر ليس استدعاءً لتاريخ مجيد فحسب، بل هو إقرار مستمر بقوة وعزيمة الأمة المصرية في تجاوز أصعب العقبات والمحن، مشيرًا إلى أن ما تشهده المنطقة اليوم من توترات وصراعات وتحديات إقليمية ودولية متسارعة، يفرض علينا جميعًا التمسك بروح أكتوبر التي جمعت بين صلابة القيادة، وبسالة الجيش، ووعي وتماسك الشعب.

امتلاك عناصر القوة والردع الشامل



وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تثبت يومًا بعد يوم قدرتها على حماية أمنها القومي وصون مقدراتها بحكمة بالغة في إدارة السياسة الخارجية، وبالاعتماد على امتلاك عناصر القوة والردع الشامل، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع الأزمات المحيطة برؤية استراتيجية واضحة توازن بين تحقيق التنمية الداخلية وحماية الحدود والمصالح الوطنية.



وشدد "زكريا" على أن الأجيال الحالية والقادمة مطالبة بتحويل دروس أكتوبر إلى طاقة عمل وإنتاج وبناء في شتى المجالات، مؤكدًا أن معركة البناء والتنمية التي تقودها الدولة الحديثة اليوم لا تقل أهمية عن معركة التحرير، وتتطلب نفس القدر من الانضباط والوعي والمسؤولية الوطنية.



وأضاف النائب أن وعي المواطن المصري، ولا سيما الشباب، يمثل خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة حروب الوعي والشائعات ومحاولات زعزعة الاستقرار، مشيدًا بدور مؤسسات الدولة في دعم دعائم الاستقرار وبناء مستقبل أمن ومستدام.

كما أكد على أن دماء شهداء الأبطال في حرب أكتوبر ستظل دافعًا متجددًا لمواصلة العمل والعطاء، مجددًا العهد على الوقوف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة العريقة، لتبقى مصر دائمًا قوية، آمنة، وقادرة على صنع مستقبل يليق بتاريخها وعظمة شعبها.