في ذكرى نصر أكتوبر الـ 53.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب والقوات المسلحة ويحيي تضحيات الأبطال

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تهنئة إلى الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر عام 1973 المجيدة، مؤكدًا أن هذه المناسبة تظل ملحمة خالدة تعكس صلابة الإرادة المصرية.

وقال الرئيس السيسي، في منشور عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي: «في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، أتقدم بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة، مستحضرين بكل فخر تضحيات أبطالنا الذين سطروا بدمائهم ملحمةً خالدة في تاريخ الوطن، وأثبتوا أن إرادة المصريين قادرة على حماية الأرض وصون الكرامة».

وأضاف الرئيس، معربًا عن أمنياته للوطن بدوام الاستقرار والتنمية: «كل عام ومصر وشعبها بخير، وستظل روح أكتوبر مصدر إلهام لنا في مسيرة البناء والتنمية والدفاع عن مقدرات وطننا العزيز».