خبير عسكري يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة من حرب أكتوبر 1973 في ذكرى النصر

كشف الخبير العسكري حاتم صابر، أن قوات الصاعقة أكثر من قدمت شهداء في حرب أكتوبر وحرب الاستنزاف وذلك بحكم طبيعة عملها.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصاعقة هي وحدات تتميز بتنفيذ أعمال قتال جريئة وخاطفة ذات طابع فدائي وتشتغل على الكمائن والإغارات.



وأشار الخبير العسكري حاتم صابر، أنه كانت هناك دروس مستفادة من حرب أكتوبر، موضحا أن كمين رمانة من الكمائن الأسطورية في الإعداد والتخطيط والتنفيذ وحتى نهاية المعركة.



وأكد أن إحدى سرايا الكتيبة 83 صاعقة تم تكليفها للطيران وعمل عملية إبرار والنزول في منطقة رمانة، وتم الطلب من النقيب حمدي شلبي تنظيم كمين لتعطيل لواء مدرع من 3 إلى 4 ساعات.



وأردف الخبير العسكري حاتم صابر، أن العملية بدأت مساء 5 أكتوبر وتم تسليمه ظرف مغلق تم الطلب منه فتحه في اليوم التالي، موضحًا أن الظرف مكتوب منه تعطيل اللواء مدرع وحافظ على ما تبقى من حياتك بالسرية.



واختتم أن الطائرات الهيلكوبتر وهي في طريقة واجهها سرب طيران فانتوم إسرائيلية ولا يوجد بينهم مقارنة، فقائد سرب الطائرات المصرية قال للنقيب حمدي لازم تنزل لأنه لو ضربنا الطيران الفانتوم ضربنا مش مهم إحنا المهم أنتم جايين نوصلكم.

