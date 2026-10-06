يشارك بمهرجان الجونة.. الصور الأولى من الفيلم المصري «الخبيث»

كشفت الشركة المنتجة عن الصور الأولى من الفيلم المصري القصير “الخبيث” الذى يشارك في مهرجان الجونة السينمائي في عرضه العالمي الأول، إذ يشارك بمسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان، وتم الكشف عن الصور الأولى للفيلم وهو من تأليف وإخراج جاد شاهين.

قصة فيلم “الخبيث”

تدور أحداث فيلم “الخبيث” وسط أجواء كابوسية، حيث يضرب وباء غامض نساء قرية صيد، ويجد فتحي نفسه بين خوفه على من يحب وما يُنتظر منه أن يفعله، ويشارك في بطولة الفيلم عزيز الجزار وهبة خيال وندى فوزي وهناء المصري.

ويضم فريق عمل الفيلم كلًا من المنتجة يارا جبران، والمنتجين المنفذين إسلام الدخاخني وأحمد الدخاخني، ومدير التصوير مصطفى الكاشف، ومهندسة الديكور إيمان العلبي، ومصممة الأزياء ليلى ماجد، والمونتيرة هبة عثمان، والمؤلف الموسيقي أمير خلف، وتلوين ماجيك، ومصمم الصوت معتز القماري.

فيلم الخبيث

فيلم الخبيث

فيلم الخبيث

فيلم الخبيث

فيلم الخبيث

من هو جاد شاهين؟

تخرج المخرج والمؤلف والمنتج جاد شاهين في المعهد العالي للسينما عام 2023، وبدأ مشواره الفني بالعمل مع المخرج يسري نصر الله مساعدًا للمخرج ومسئولًا عن اختيار الممثلين، قبل أن يتولى لاحقًا مهمة مخرج الوحدة الثانية في عدد من المسلسلات.

وفي عام 2023، شارك فيلمه القصير الأول «الترعة» في قسم La Cinef ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، ليصبح أول فيلم مصري يشارك في هذا القسم منذ ما يقرب من عقد.

وتدور أعمال شاهين حول تقاطع الأسطورة والذاكرة مع تفاصيل الحياة المصرية المعاصرة، بينما يعمل حاليًا على تطوير فيلمه الروائي الطويل الأول «تحت السما الخضرا».