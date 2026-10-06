ندى بسيوني في ذكرى نصر أكتوبر: فاكرين يا بتوع بارليف لما عملناكم بلوبيف

احتفلت الفنانة ندى بسيوني بالذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي تحل اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر، موجهة رسالة وطنية بمناسبة ذكرى العبور.

نصر 6 اكتوبر

ونشرت ندى بسيوني عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي رسالة قالت فيها: «قسمًا بالله اللي هيقربلها.. هنشيله من فوق الأرض، واللي يفكر يعاديها.. هيتدفن فيها. فاكرين يا بتوع بارليف.. لما عملناكم بلوبيف».

وأضافت: «إحنا هنفضل كلنا جاهزين.. وإنتوا عارفين يعني إيه مصريين. تحية لكل أبنائنا شهداء النصر. الله أكبر.. وتحيا مصر».

وتزامن احتفال ندى بسيوني مع احتفال الشعب المصري، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، بالذكرى الـ53 لنصر أكتوبر المجيد، الذي يمثل إحدى أبرز المحطات الفارقة في تاريخ مصر الحديث، ويستعيد خلاله المصريون ذكرى حرب أكتوبر 1973 وما شهدته من عبور قناة السويس واقتحام التحصينات الإسرائيلية في سيناء.

وتظل ذكرى السادس من أكتوبر حاضرة في الذاكرة الوطنية المصرية، لما ارتبطت به من تضحيات وبطولات القوات المسلحة المصرية، وما مثلته الحرب من محطة مهمة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وصولًا إلى المسار السياسي والدبلوماسي الذي انتهى باستعادة سيناء.