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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة 18 عمارة بمنطقة القابوطي بحي الضواحي

رفع كفاءة البردورات والأرصفة وصيانة الإنارة العامة.. واستمرار أعمال معالجة ورفع كفاءة المنطقة
رفع كفاءة البردورات والأرصفة وصيانة الإنارة العامة.. واستمرار أعمال معالجة ورفع كفاءة المنطقة
محمد الغزاوى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية بمنطقة القابوطي بنطاق حي الضواحي، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمنطقة، والتي تشمل 18 عمارة سكنية، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات مختلف الأعمال.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، والمهندسة أمل الألفي، رئيس وحدة التنمية الحضارية بالمحافظة،والعميد اسلام غريب رئيس جهاز الانقاذ والطوارئ.

رفع كفاءة البردورات والأرصفة وصيانة الإنارة العامة.. واستمرار أعمال معالجة ورفع كفاءة المنطقة

وتابع المحافظ أعمال رفع كفاءة
المرافق بالمنطقة، والتي تتضمن استبدال التالف من نوازل الصرف الصحي ومواسير مياه الشرب وغرف التفتيش والوصلات المنزلية، إلى جانب رفع كفاءة البردورات والأرصفة وصيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

كما تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال رفع تراكمات الرتش والمخلفات بجوار المنطقة، ووجه باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، والحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة.

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة استمرار العمل وتكثيف معدلات التنفيذ، مع الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقًا للجدول الزمني المحدد، بما يحقق نقلة ملموسة في مستوى الخدمات والمظهر العام بمنطقة القابوطي.

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