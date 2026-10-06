محافظ بورسعيد يتفقد أعمال صيانة الجراج العمومي ويتابع رفع كفاءة مركبات المحافظة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد ، اليوم ، الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية داخل الجراج العمومي للمحافظة لعدد من المركبات و المعدات والالات ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة المركبات، والوقوف على مستوى الإنجاز وسير العمل وفقًا للخطط الموضوعة

خلال جولته الميدانية.. المحافظ يشدد على استمرار أعمال الصيانة ورفع كفاءة المركبات

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، والعميد إبراهيم مرعي، رئيس لجنة الصيانة، والمهندس محمد الخولي، مدير إدارة النقل الميكانيكي، والأستاذة شيماء العزبي وكيل إدارة النقل الميكانيكي

وخلال الجولة، استعرض المحافظ الاعمال التي جرت و التي تنفذها شركة المنوفية، والتي تشمل حاليًا 3 سيارات ميني باص و2 سيارة ربع نقل، حيث اطلع على المعدات بعد إصلاحها وتأكد من انتظام سير الأعمال بالمركبات

ووجه محافظ بورسعيد باستمرار أعمال الصيانة ورفع كفاءة المركبات وإعادتها إلى كفاءتها في أقرب وقت لخدمة العمل الميداني بالأحياء و بورفؤاد ، مع الالتزام بجودة أعمال الإصلاح والصيانة، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وسرعة تلافي أي ملاحظات قد تعوق انتظام العمل