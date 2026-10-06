تشهير وابتزاز.. القبض على المتهمين في واقعة سيدة بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام إحدى السيدات بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها ببورسعيد.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 / الجارى تبلغ لقسم شرطة المناخ ببورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها ( ربة منزل –مقيمة بدائرة القسم) مصابة بكسور وكدمات متفرقة إثر سقوطها من علو ، وبسؤالها قررت بإلقاء نفسها من شرفة الشقة سكنها واتهمت (مالك شركة لصيانة الأجهزة المنزلية (له معلومات جنائية) لقيامه بالتشهير بها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي وابتزازها وطلب مبالغ مالية منها نظير عدم نشر مقاطع فيديو لمشاجرات بينها وبين أهلية زوجها بالاتفاق مع زوجها وشقيقه ووالده ووالدته لخلافات زوجية بينهم.





أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.