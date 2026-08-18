حملات تموينية مكثفة بالقليوبية لضبط المخالفات والسلع منتهية الصلاحية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والتجارية بمختلف أنحاء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية.



وأسفرت الحملات عن تحرير 45 محضرًا ومخالفة تموينية، بواقع 29 مخالفة رقابية بالمخابز و16 محضرًا بالأنشطة التجارية، وذلك خلال الحملات التي استهدفت التأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات ومواعيد التشغيل، فضلًا عن متابعة جودة السلع المعروضة للمواطنين.



وفي مجال المخابز والرقابة التموينية، حررت الحملات 11 مخالفة نقص وزن، و5 مخالفات غلق، و6 مخالفات لعدم النظافة، و3 مخالفات للمواصفات، ومحضرين لعدم وجود قائمة تشغيل، ومحضرًا لعدم وجود سجل زيارات، وآخر لعدم وجود ميزان.



وفي مجال الأنشطة التجارية، تم تحرير 13 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى محضرين لحيازة وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية أو غير مدون عليها البيانات التي توضح المصدر والصلاحية، إلى جانب عدم الإعلان عن الأسعار، فضلًا عن تحرير محضر نقص وزن بأحد المخابز السياحية.



كما أسفرت حملة إدارة تموين الخانكة عن ضبط كميات من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومنتجات غذائية غير مستوفية للبيانات، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وشملت الحملات عددًا من المناطق والمدن والقرى بالمحافظة، من بينها بنها، وأتريب، ونامول، وبندر قها، وقطاع مركز القناطر الخيرية، وقليوب، وبلقس، وعزبة العرب، وعزبة مراد، وبلتان، والخانكة، والقلج، وبندر شبين، ونوى، إلى جانب المرور على مكاتب التموين ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، ومتابعة انتظام صرف الخبز والدقيق.



وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يسهم في ضبط الأسواق، والتصدي للممارسات غير القانونية، وحماية حقوق المواطنين.



وناشدت المديرية المواطنين ضرورة شراء السلع من أماكن موثوقة، والتأكد من تاريخ الصلاحية والبيانات المدونة على المنتجات والأسعار المعلنة، مع الاحتفاظ بالفاتورة والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528.